Playlist do Rei Charles deixa príncipe surpreso: "Não esperava"

O príncipe William disse, durante passeio em Londres nessa quinta-feira (24/4), que ficou "surpreso" ao ver a playlist de seu pai, o Rei Charles, divulgada pela Apple Music. Ele contou que estava esperando música clássica.

A playlist, chamada The King's Music Room, incluía sucessos de Kylie Minogue, Bob Marley e Grace Jones. Questionado sobre o que achava da coleção de 17 músicas escolhidas pelo rei para a Apple Music Radio, o príncipe riu. "Eu esperava muita música clássica, então fiquei surpreso”, declarou ao jornal The Telegraph.

Um dos presentes questionou ao príncipe de Gales se ele achava que o pai deveria ter incluído um pouco de Garage e UK Funky – dois gêneros de música eletrônica/dance music que surgiram no Reino Unido. "Não tenho certeza se ele saberia o que era”, respondeu com bom-humor.

Ainda sobre música, o marido de Kate Middleton afirmou que costuma ouvir para relaxar quando tem um dia agitado. "Vou regularmente ao Spotify para ouvir novos artistas”, garantiu.

Playlist do rei

Divulgada no último dia 10, a playlist com as 17 músicas favoritas do rei inclui nomes como Bob Marley, Kylie Minogue, Beyoncé, Raye, Davido e Anoushka Shankar. “Durante toda a minha vida, a música significou muito para mim. Sei que esse também é o caso de muitos outros. Ela tem essa capacidade extraordinária de trazer lembranças felizes dos recônditos mais profundos de nossa memória, de nos confortar em momentos de tristeza e de nos levar a lugares distantes. Mas talvez, acima de tudo, ele possa elevar nosso espírito a tal ponto, e ainda mais quando nos reúne em uma comemoração. Em outras palavras, isso nos traz alegria”, disse o rei no vídeo do lançamento do projeto, que inclui também um programa de rádio.

Confira a playlist do rei Charles III: