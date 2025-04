Funeral do papa Francisco: um guia visual sobre a cerimônia - (crédito: BBC)

O funeral do papa Francisco será mais simples do que o de papas anteriores, seguindo as instruções que ele mesmo estabeleceu.

Mas, como chefe de Estado e líder de mais de um bilhão de católicos em todo o mundo, ainda será um espetáculo cheio de cerimônia e tradições.

A morte do pontífice atraiu figuras famosas, políticos e milhares de seguidores à Cidade do Vaticano para prestar as últimas homenagens.

O que acontece no funeral?

Arcebispos e bispos começaram a se reunir às 8h30, no horário local (3h30 no horário de Brasília), na Ala Constantino, um corredor adjacente à Basílica de São Pedro.

Ao mesmo tempo, padres católicos estavam na Praça de São Pedro.

Meia hora depois, às 9h, no horário local, patriarcas da Igreja Ortodoxa e cardeais se reuniram na Capela de São Sebastião, dentro da basílica, onde repousam os restos mortais do papa João Paulo 2°.

Eles participaram de um cortejo fúnebre que acompanhou o caixão do Papa, que passou os últimos quatro dias no centro da Basílica de São Pedro.

O funeral começou às 10h, quando o caixão foi depositado na praça em frente à Basílica de São Pedro.

A cerimônia é presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, o cardeal italiano Giovanni Battista Re.

Convidados e dignitários ficam sentados mais perto da basílica e do caixão, com milhares de outros clérigos e membros do público dentro e ao redor da Praça de São Pedro.

A configuração é semelhante ao que ocorreu no funeral do papa Bento 16, como mostram os infográficos a seguir.

Quem estará presente?

As autoridades calculam que pelo menos 200 mil pessoas acompanham o funeral in loco — e há cerca de 170 chefes de Estado ou de governo na lista de convidados.

Chefes de Estado e membros da realeza confirmaram presença, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente francês, Emmanuel Macron, o rei Felipe VI e a rainha Letícia da Espanha, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O príncipe William representará o rei Charles 3°, o que dá continuidade a um precedente estabelecido em 2005, quando o então príncipe de Gales compareceu ao funeral do papa João Paulo 2° representando a rainha Elizabeth 2ª.

Como diferenciar um bispo de um cardeal?

O funeral conta com a presença de centenas de membros do clero.

Cada grupo tem um código de vestimenta específico para o serviço.

Para bispos e arcebispos, as vestes litúrgicas para um funeral incluem a alva, uma túnica branca presa por um cordão tradicional chamado cíngulo, o amito, um pano curto de linho para cobrir o pescoço, uma casula vermelha, e uma capa solene, em homenagem ao papa.

Eles também vestem uma mitra simples de linho branco ou seda na cabeça.

Os cardeais usam roupas semelhantes, mas podem ser distinguidos por suas mitras com padrão de damasco mais ornamentado, que parecem creme em vez de branco.

Os padres usam vestimentas mais simples e um longo lenço vermelho sobre a túnica, chamado de estola.

Os líderes, ou patriarcas, das Igrejas Ortodoxas usam estilos próprios de mitras, uma capa chamada sakkos e um tecido ornamentado chamado omóforo, em cores que variam de acordo com as tradições específicas do grupo.

Qual é o percurso da procissão?

Após a cerimônia, o corpo de Francisco — vestido com uma casula vermelha e uma mitra papal de damasco e ouro — será transportado da Basílica de São Pedro para a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para o sepultamento.

A rota atravessa o rio Tibre e passa pelo Coliseu.

Ele se tornará o primeiro papa desde Leão 12, que morreu em 1903, a ser sepultado fora do Vaticano.