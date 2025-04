Em Roma, padre do DF diz que acredita em 'conclave bastante rápido'

Padre Rafael Vieira, pároco da igreja de Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro, no Lago Sul em entrevista ao Correio em Roma - (crédito: Rodrigo Craveiro / CB/DaPress)

Roma - O padre Rafael Vieira, pároco da igreja de Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro, no Lago Sul, que está em Roma para a cerimônia de despedida do papa Francisco, falou nesta segunda-feira (28/4) sobre o desafio da igreja em escolher um sucessor e afirmou que acredita que o processo de eleição no conclave será rápido.

Em conversa com o Correio em a frente da Basílica Santa Maria Maior, onde está sepultado o corpo do papa Francisco, Vieira explicou que dinâmica das congregações e a globalização permitem que os cardeais se conheçam melhor antes mesmo da eleição.

Leia também: Dom Damasceno defende que Igreja seguirá ao lado dos mais necessitados

"Ao escolher os cardeais o papa não escolheu apenas pessoas que se alinhavam com a visão de igreja e de mundo que ele tinha, ele fez questão de internacionalizar o colégio dos cardeais. [...] Eu acho que, por outras razões, é possível que tenhamos um conclave bastante rápido porque hoje em dia o processo de discernimento para escolha é feito antes do conclave. Os cardeis estão se encontrando diariamente. Eu penso que vai ser um papa alinhado com o papa Francisco", afirmou o padre brasiliense que está em Roma para a despedida do papa Francisco.

O conclave para escolha do próximo papa foi marcado na manhã desta segunda-feira (28/4) pelo Vaticano para o dia 7 de maio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O padre também defendeu o legado de Francisco e afirmou que o grande volume de visitantes e fiéis que foram se despedir do pontífice é uma resposta do povo ao amor empregado pelo papa aos fiéis da igreja católica.

"Um movimento em direção ao povo, ao povo mais simples e também o povo que mais precisa. Então aqui o que a gente está vendo é uma resposta do povo. O papa sempre terminava suas falas dizendo Rezem por mim e agora esse povo todo tá rezando pelo papa Francisco, é um movimento de volta que o amor cristão faz acontecer", refletiu.

Veja entrevista na íntegra

Apenas no primeiro dia, o túmulo do papa Francisco recebeu cerca de 70 mil fiéis na Basílica Santa Maria Maior.