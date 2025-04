A volta por cima da mulher que fingiu ser homem para entrar em sociedade de mágicos

Uma mulher que realizou a façanha de entrar para o Magic Circle, sociedade britânica de mágicos, está finalmente se tornando membro — 34 anos depois de ter sido expulsa.

Sophie Lloyd diz que se disfarçou de homem para enganar os examinadorses e conseguir entrar para a sociedade de elite em 1991, em uma época em que as mulheres não tinham permissão para ser membros.

Quando o Magic Circle anunciou que permitiria a adesão de mulheres no fim daquele ano, Lloyd revelou o disfarce, levando a sociedade a expulsá-la na mesma reunião em que admitiu as primeiras integrantes do sexo feminino.

Após realizar uma busca pública para encontrá-la, o Magic Circle agora se desculpou com Lloyd — e entregou a ela um certificado de membro na noite de quinta-feira (24/4).

Cortesia de Sophie Lloyd Jenny Winstanley (à esquerda) foi a mentora por trás da façanha de Sophie Lloyd

"Estou muito emocionada", disse Lloyd ao programa de rádio Today, da BBC, mais cedo naquele dia.

No fim da década de 1980, Lloyd estudava em uma escola de mímica em Londres, onde fez amizade com a mágica Jenny Winstanley.

"Jenny estava cada vez mais frustrada com o fato de as mulheres, inclusive ela, não poderem participar do Magic Circle", contou Lloyd. "Então, ela teve a ideia de se infiltrar na sociedade fazendo com que eu me vestisse de homem. Ela não podia fazer isso sozinha, pois era muito conhecida."

Foi uma empreitada colossal. Lloyd havia trabalhado como assistente de Winstanley em shows, mas não havia feito mágica por conta própria, então teve que aprender.

Ela inventou uma nova identidade — Raymond Lloyd — e passou cerca de dois anos estudando o personagem. Ela se disfarçou usando uma peruca, terno e fazendo uma voz "rouca". Também usava luvas para esconder as mãos femininas.

Não havia nada que ela pudesse fazer em relação à sua altura — 1,57 m — então, em vez disso, ela concebeu Raymond como um rapaz "de 18 anos, de aparência jovem", com um pouco de "penugem" facial, disse ela à emissora canadense CBC em 1991.

Lloyd contou ao programa Today que seu personagem foi "totalmente convincente". Ela afirmou ainda que não teve problemas ao usar o terno, mas as luvas tornavam "muito difícil" fazer truques de ilusionismo.

Em março de 1991, Lloyd estava pronta para colocar à prova suas habilidades. Em vez de ser examinada na sede do Magic Circle — o que Lloyd e Winstanley consideravam muito arriscado —, ela optou por convidar os examinadores da sociedade para uma apresentação de 20 minutos diante de 200 espectadores, em um clube frequentado por homens da classe trabalhadora. Para disfarçar a voz, Lloyd disse que estava com laringite.

Ela até ficou para beber com um dos examinadores após o show.

Uma semana depois, recebeu a notícia de que havia sido admitida como membro do Magic Circle.

Durante meses, "Raymond Lloyd" fez shows de mágica e até socializou com outros membros do Magic Circle.

Mais tarde, quando Lloyd e Winstanley souberam que a sociedade começaria a aceitar mulheres como membro, elas decidiram confessar o que haviam feito, e Winstanley contou à sociedade por telefone.

Mas o Magic Circle não recebeu bem a notícia. A dupla recebeu uma carta dizendo que "Raymond" havia sido expulso e, em outubro de 1991, na primeira reunião para admissão de mulheres na sociedade, Lloyd foi expulsa.

"Não conseguíamos entender o que estava acontecendo", afirmou Lloyd.

Ela passou cerca de 10 anos se apresentando como mágica por todo o país, inclusive em espetáculos de combate ao bullying, antes de se mudar para a Espanha, onde se aposentou cedo e se envolveu no resgate de animais. Winstanley chegou a administrar uma empresa de cerâmica em Norfolk, antes de morrer em um acidente de carro em 2004.

O Magic Circle iniciou uma busca por Lloyd no ano passado.

"Achei que era importante o Magic Circle ser capaz de reconhecer Sophie como um modelo para as mulheres mágicas, assim como mostrar que agora somos uma sociedade completamente aberta", declarou Laura London, a primeira presidente mulher do conselho da sociedade.

Lloyd só ficou sabendo da busca por ela quando sua irmã lhe enviou um link para uma entrevista. Inicialmente relutante em ingressar na sociedade devido ao tempo que havia passado, ela finalmente decidiu fazer isso para honrar o legado de Winstanley.

Cortesia de Sophie Lloyd e Brendan Rodrigues/The Magic Circle Sophie Lloyd (à esquerda, em 1991, e à direita, em 2025) ingressou no Magic Circle duas vezes — uma vez como 'Raymond Lloyd', e agora como ela mesma

Atualmente, o Magic Circle ainda é fortemente dominado por homens. A sociedade tem cerca de 1,7 mil membros, dos quais apenas 5% são mulheres.

Lloyd recebeu seu novo certificado de membro na noite de quinta-feira (24/4) durante um evento na sede do Magic Circle, em Londres. Winstanley também foi homenageada na ocasião.

"Isso é para Jenny, na verdade", disse Lloyd. "Acho que Jenny teria adorado isso".