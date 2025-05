Terremoto atinge Chile e Argentina, e há alerta de tsunami: o que se sabe

O Chile emitiu um alerta de tsunami e disse que as pessoas devem evacuar as áreas costeiras no sul do país após um grande terremoto.

O alerta foi emitido para a remota região de Magallanes, no extremo sul do país, e para partes do território antártico chileno.

O anúncio foi feito depois que um terremoto de magnitude 7,4 atingiu 219 km da costa da cidade de Ushuaia, na Argentina, nesta sexta-feira, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terremoto também foi sentido em Ushuaia, segundo a mídia local, e foram relatados tremores secundários na região.

Em um post no X, o presidente chileno Gabriel Boric disse: "Pedimos a evacuação do litoral em toda a região de Magallanes".

Até o momento, mais de 1.700 pessoas foram evacuadas para terrenos mais altos na região de Magallanes, pouco povoada, incluindo 1.000 da cidade de Puerto Williams e 500 de Puerto Natales, de acordo com a agência de desastres do Chile (Senapred).

Ao menos 32 pessoas também seguiram os procedimentos de evacuação nas bases de pesquisa antárticas do Chile, acrescentou Senapred.

A agência aconselhou os moradores a "agir com calma e seguir as instruções das autoridades e das equipes de resposta".

O órgão emitiu seu nível mais alto de alerta, o que significa que todos os recursos serão mobilizados para responder. Miguel Ortiz, vice-diretor de gerenciamento de emergência da Senapred, disse que as pessoas devem "permanecer evacuadas na zona de segurança".

A mídia local está informando que essa é uma medida de precaução, com os residentes sendo solicitados a evacuar para áreas seguras que estão 30 metros acima do nível do mar.

O terremoto atingiu a Passagem de Drake, entre o Cabo Horn e a Antártica, a uma profundidade de 10 km, informou o Serviço Geológico dos EUA.

Na Argentina, o terremoto foi sentido principalmente em Ushuaia e em outras cidades da região "em menor escala", informou o governo local.

Não há relatos de danos materiais às pessoas afetadas até o momento, acrescentou.