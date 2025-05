'Médicos me deram 3 meses de vida, mas passaram-se 40 anos'

"Disseram-me que eu tinha um vírus sem cura e que tinha entre três e nove meses de vida."

O ativista sobre HIV Jonathan Blake acredita ter sido uma das primeiras pessoas, senão a primeira, a ser diagnosticada na Grã-Bretanha com o vírus da imunodeficiência humana, conhecido como HIV, aos 33 anos.

"Fui diagnosticado em outubro de 1982 no Hospital Middlesex [Londres]. Foi incrivelmente tortuoso."

Ele foi diagnosticado tão cedo na epidemia de Aids no Reino Unido que foi nomeado Paciente L1 no hospital, e sua história foi apresentada no filme Pride, de 2014.

Relembrando os primeiros dias do diagnóstico, ele disse à BBC: "Cada linfonodo do meu corpo tinha acabado de entrar em erupção".

Após passar por exames no hospital, ele foi internado em uma enfermaria por dois dias.

Jonathan, que agora tem 76 anos, disse que os médicos lhe disseram que ele receberia "cuidados paliativos quando chegasse a hora".

Ele conta que pensou: "Tenho 33 anos, será que realmente quero ouvir falar de cuidados paliativos?"

"Tenho convivido com esse vírus e, literalmente, tentado viver cada dia. Nunca pensei que teria uma vida, ela sempre esteve lá."

'Epidemia esquecida'

O HIV é um vírus que danifica as células do sistema imunológico e enfraquece a capacidade de combater infecções e doenças do dia a dia.

A Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida) ocorre quando uma série de infecções e doenças potencialmente fatais ocorrem quando o sistema imunológico foi gravemente danificado pelo vírus HIV.

Embora a Aids não possa ser transmitida de uma pessoa para outra, o vírus HIV pode.

"Foi só em 2015, quando anunciaram pela primeira vez 'I = I', 'Indetectável = Intransmissível', que eu deixei de ser esse tipo de leproso — que eu tinha esse sangue envenenado, que eu podia infectar qualquer pessoa", disse Jonathan.

O termo significa que, se alguém tem carga viral indetectável, não pode transmitir o HIV sexualmente a outras pessoas.

A instituição de caridade britânica Terrence Higgins Trust relata que, em 1999, 33 milhões de pessoas viviam com HIV em todo o mundo, enquanto o Relatório Mundial da Saúde listou a Aids como a quarta maior causa de morte no mundo, cerca de 20 anos após o início da epidemia.

De acordo com o National Aids Trust, 2023 foi o ano com o maior número de pessoas recebendo tratamento para HIV, com 107.949 pessoas tratadas — um aumento de 27% nos últimos 10 anos.

Jonathan disse: "O HIV é uma epidemia esquecida. Nunca se fala sobre ele e é muito importante. Muito disso tem a ver com o estigma."

"Eu estava tomando medicamentos eficazes, porque temos um NHS [sistema público de saúde no Reino Unido] incrível. Tenho muita sorte de ter tido acesso à medicação."

"O mais importante a fazer é saber seu status, ser corajoso e fazer o teste. Os desenvolvimentos que estão acontecendo são extraordinários — mesmo que não haja cura", continuou ele. "Eu sou a prova viva disso."

BBC O Broderip, no Hospital Middlesex, foi a primeira enfermaria de Aids em Londres

Jonathan participou do lançamento, neste ano, do relatório Getting to zero by 2030: HIV in London (ou "Chegando a zero até 2030: HIV em Londres"), no local do futuro Memorial do HIV/Aids, que está planejado para ser instalado em Fitzrovia, na área central da capital inglesa.

Em 2018, o prefeito de Londres, os Conselhos de Londres, a Saúde Pública da Inglaterra e o NHS England assinaram a Declaração das Cidades Aceleradas para atingir zero novas infecções por HIV, zero estigma relacionado ao HIV e zero mortes relacionadas ao HIV até 2030.

O relatório, elaborado pelo Comitê de Saúde da Assembleia de Londres, constatou que, apesar do progresso nas atitudes em relação ao HIV, o estigma relacionado ao HIV permaneceu prevalente em Londres e no Reino Unido.

Londres historicamente teve, e continua a ter, taxas de HIV mais altas do que o restante do país.

No entanto, a Assembleia de Londres afirmou que a cidade estava liderando o caminho global para acabar com novos casos de HIV e era vista como um exemplo internacional de destaque por meio de seus programas de prevenção e tratamento do HIV.

Aumento de casos

O presidente do Comitê de Saúde da Assembleia de Londres, Krupesh Hirani, afirmou que Londres estava "muito longe" de atingir sua meta de 2030.

"Após muitos anos de declínio anual nos novos casos de HIV, houve um aumento nos casos em Londres e na Inglaterra desde 2020. Gostaríamos que o prefeito tomasse novas medidas", disse ele.

Um porta-voz do prefeito disse que Sadiq Khan responderia ao relatório da Assembleia em breve.

Eles acrescentaram: "O atual governo se comprometeu a comissionar um novo plano de ação para o HIV e o prefeito espera trabalhar em estreita colaboração com os ministros para ajudar a erradicar os casos de HIV até 2030, enquanto construímos uma Londres mais justa e saudável para todos."

Anya Gallaccio and Rinehart Herbst O projeto do Memorial da Aids tem assentos e uma escultura

Em dezembro de 2023, a prefeitura anunciou um financiamento de 130 mil libras (cerca de R$ 975 mil) da Comissão para a Diversidade na Esfera Pública para a construção de um memorial permanente ao HIV e à Aids em Londres.

A Aids Memory UK, que está por trás do projeto, afirmou que o memorial seria inaugurado no final de 2027 e que a obra de arte teria a forma de uma árvore derrubada.

A embaixadora do Aids Memorial UK, Mzz Kimberley, também conhecida como Kim Tatum, disse: "O memorial será um lugar onde as pessoas poderão refletir, se educar, sentir paz e conversar com outras pessoas.

"Este memorial significará que todos que perderam suas vidas tiveram significado. É uma homenagem a todas as pessoas ao redor do mundo que perderam suas vidas ou às injustiças que a sociedade lhes impôs."

O memorial significa muito para Jonathan, que disse que ajudaria a "criar uma comunidade" e que tem "muito orgulho de fazer parte desta comunidade com HIV".

"Perdi muitos amigos — alguns muito, muito cedo, mas outros mais recentemente, e ainda dói."

More on this story