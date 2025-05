O que se sabe sobre prisão de homem após polícia identificar ameaça de bomba em show da Lady Gaga no Rio

Após a polícia civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública identificarem uma ameaça de ataque a bomba no show da Lady Gaga, no sábado (03/05), no Rio de Janeiro, um homem foi preso em flagrante e um adolescente foi apreendido.

"As instituições realizaram uma ação conjunta contra um grupo que disseminava discurso de ódio e preparava um plano, principalmente contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+", disse a polícia civil do Rio de Janeiro.

A operação, batizada de Fake Monster, aconteceu depois que a polícia identificou que os envolvidos "estavam recrutando participantes, inclusive adolescentes, para promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov".

Segundo as autoridades, o plano era tratado como um "desafio coletivo", com o objetivo de obter notoriedade nas redes sociais.

A polícia informou que o homem, "líder do grupo", foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio de Janeiro.

Esta reportagem está em atualização.