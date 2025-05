Israel aprova plano para "conquistar" Faixa de Gaza

Um soldado israelense caminha perto de tanques posicionados perto da fronteira de Israel com a Faixa de Gaza em 4 de maio de 2025 - (crédito: Menahem KAHANA/AFP)

O gabinete de segurança de Israel aprovou, nesta segunda-feira (5/5), um plano para expandir as operações militares em Gaza, que inclui a "conquista" do território palestino e fazer com que a população local deixe a região.

"O plano incluirá, entre outras coisas, a conquista da Faixa de Gaza e a manutenção dos territórios", assim como "movimentar a população de Gaza para o sul para sua proteção", informou uma fonte do governo israelense à AFP.

Leia também: Entre a continuidade do trabalho de Francisco e a ortodoxia

O gabinete de segurança também aprovou "a possibilidade de uma distribuição de ajuda humanitária" em Gaza, que está sob bloqueio desde 2 de março.

Horas antes da decisão, o Exército anunciou, no domingo (4/5), a mobilização de dezenas de milhares de reservistas para ampliar a ofensiva na Faixa contra o Hamas.

Na sexta-feira (2/5), a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou que os "alimentos estão praticamente esgotados e acesso à água é impossível em Gaza. "Crianças e idosos reviram lixo em busca de alimentos e materiais para cozinhar, hospitais não têm estoques de sangue para tratar feridos", disse a ONU.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com informações da AFP*