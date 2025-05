Os melhores looks do Met Gala 2025 - (crédito: Getty Images)

A noite desta segunda-feira (5/6) marcou uma das maiores do mundo da moda, com celebridades exibindo seus looks mais icônicos no tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos.

O tema do Met Gala deste ano foi "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: alfaiataria do estilo negro), o primeiro desde 2003 a focar exclusivamente em moda masculina.

O evento foi inspirado em uma exposição recém-inaugurada no instituto de figurinos do Metropolitan Museum of Art. A exibição apresenta o "dândi negro", que, segundo a Vogue, "examina a importância da roupa e do estilo para a formação de identidades negras na diáspora atlântica".

Celebridades de primeira linha, como Zendaya, Demi Moore e Diana Ross, exibiram suas próprias interpretações do tema, com ternos sob medida e vestidos impactantes.

Confira, a seguir, alguns dos looks que roubaram a cena na edição deste ano:

Zendaya de terno branco

Getty Images

A atriz Zendaya, conhecida por seu estilo deslumbrante no tapete vermelho, optou por um chapéu de abas largas e um terno Louis Vuitton creme sob medida.

Mas havia um toque de cor: suas unhas vermelhas bem feitas.

Kim Kardashian de couro texturizado

EPA

A estrela de reality show americana Kim Kardashian usou um conjunto todo preto da marca Chrome Hearts, de Los Angeles: um corset e uma saia longa de couro justos, que ela combinou com colares de diamantes.

Ela, claro, não é nenhuma estranha ao Met Gala. Kim ganhou destaque ao desfilar um vestido usado por Marilyn Monroe em 2022 e um vestido com efeito molhado de Thierry Mugler em 2019.

Chappell Roan de rosa choque

EPA

A cantora Chappell Roan trouxe um raro toque de cor ao tapete azul do Met Gala, com um conjunto rosa-choque de patchwork comprado no eBay.

A cantora trabalhou com o figurinista de Wicked, Paul Tazewell, em seu figurino, enquanto a maquiadora Pat McGrath foi responsável por seu visual inspirado na música disco.

Demi Moore fez uma interpretação literal

Reuters

Demi Moore transportou mais uma vez o "method acting" — método usado por alguns atores em Hollywood para se aproximar dos personagens — para a moda.

Na recente turnê para promover seu filme A Substância, a atriz fez referência ao terror corporal presente no filme por meio de suas roupas.

No Met, Moore mais uma vez embarcou no tema e escolheu se vestir literalmente como uma gravata masculina, usando um vestido escultural de lantejoulas listradas em preto e branco da Thom Browne.

Bad Bunny faz homenagem a Porto Rico

Getty Images

O rapper porto-riquenho Bad Bunny usou um terno marrom da Prada, no qual, segundo ele, trabalhou com a grife italiana por alguns meses antes do evento.

Ele também manteve o tema ao usar acessórios como luvas enfeitadas, um broche e um chapéu que homenageavam sua herança porto-riquenha.

"Fizemos algo especial", disse ele sobre seu visual. "Me sinto bem e espero que as pessoas achem que estou bem."

Rihanna exibe sua terceira gravidez

EPA

Rihanna, que costuma ser uma das mais estilosas do Met Gala, retornou aos degraus do museu neste ano usando Marc Jacobs e exibindo pela primeira vez sua gravidez. A cantora está esperando seu terceiro filho com o rapper A$AP Rocky, que foi um dos coanfitriões do evento em 2025.

O look de Diana Ross foi pura dramaticidade

Getty Images

A lendária cantora Diana Ross usou um conjunto branco deslumbrante, decorado com penas e uma longa cauda, que exigiu pelo menos dois assistentes para que ela se locomovesse no tapete azul.

Ross disse que seu filho a convenceu a comparecer ao evento deste ano. A última vez que ela compareceu ao Met Gala foi em 2003.

Ela acrescentou que mandou bordar os nomes dos filhos e netos na cauda do vestido.

Reuters

Lewis Hamilton em um terno creme

EPA

A estilista britânica negra Grace Wales Bonner vestiu o astro britânico da Fórmula 1 Lewis Hamilton para a noite. Hamilton foi coanfitrião do evento deste ano.

A dupla já trabalhou junto no passado, com Wales Bonner vestindo Hamilton para o British Fashion Awards de 2023.

Sydney Sweeney de Miu Miu

EPA

A atriz Sydney Sweeney usou um vestido personalizado da Miu Miu — sua terceira vez usando a grife no Met Gala. Desta vez, o vestido era completo, com franjas de contas nos ombros e detalhes dourados no pescoço.

Falando sobre seu visual, Sweeney disse que ele prestava homenagem à atriz e pintora Kim Novak. Sweeney interpretará Novak no seu próximo filme, Scandalous.

Dua Lipa e Callum Turner combinaram os looks

Getty Images

Um look Chanel personalizado foi a escolha de Dua Lipa para este ano.

O vestido de chiffon, a jaqueta de tweed com lantejoulas e a capa de organza — todos adornados com pérolas, penas e cristais — levaram cerca de 2.000 horas para serem confeccionados.

Sabrina Carpenter de Louis Vuitton

Getty Images

Sabrina Carpenter usou um body bordô da Louis Vuitton com todos os detalhes de um terno comum.

A cantora disse que trabalhou com o artista Pharrell Williams — também diretor criativo da linha masculina da Louis Vuitton — no look.

"Você é bem baixinha, então nada de calças", Carpenter se lembra de Williams ter dito a ela.

Barry Keoghan em Valentino personalizado

Getty Images

O ator irlandês Barry Keoghan usou uma roupa Valentino feita sob medida, com flores bordadas nos punhos e um lenço de seda vermelho enrolado na cintura.

Lorde elegante em Thom Browne

Getty Images

A cantora neozelandesa Lorde fez uma aparição rara no Met Gala deste ano (ela não comparecia ao evento desde 2021).

Ela usou um conjunto de saia longa prateada metálica e um tomara que caia e um blazer combinando, desenhados por Thom Browne.

Simone Biles de azul eletrizante

AFP

A ginasta olímpica e medalhista de ouro Simone Biles trouxe um toque de cor ao tapete do Met Gala com um impressionante minivestido azul com colarinho branco, cauda longa e apliques de joias.

O vestido foi desenhado pelo Harbison Studio.

Coco Jones deslumbrante da cabeça aos pés

AFP

A cantora Coco Jones optou por um look criado pela marca indiana Manish Malhotra.

Ela usou um look sob medida em tons de creme e branco, com bordados ornamentados e um casaco de manga comprida impactante. Jones também usou um colar grande e chamativo e saltos Jimmy Choo.

Colman Domingo usou dois looks em um

EPA /PA

O ator e dramaturgo Colman Domingo pode bem ter inspirado o tema do Met Gala deste ano, já que ele carrega o peso de ser um dos homens mais bem-vestidos em todos os tapete vermelhos a que comparece há vários anos.

Ele vestiu uma capa Valentino azul real que homenageou Andre Leon Talley, ex-editor-geral da Vogue, a quem Anna Wintour chamou de "um dândi entre dândis".

A capa foi posteriormente removida para revelar um segundo look por baixo: um terno estampado sob medida, completado por um grande broche de tecido com flores de bolinhas.

Teyana Taylor de 'Rosa do Harlem'

EPA

A atriz e cantora Teyana Taylor, que apresentou a transmissão ao vivo do tapete vermelho da Vogue, chegou ao evento com um look Marc Jacobs personalizado, de braço dado com a figurinista Ruth E. Carter.

Carter trabalhou com o cineasta Spike Lee e na franquia de filmes Pantera Negra para criar alguns toques da cultura pop moderna para o dândi negro.

Tayana usou uma capa bordô bordada com "Rosa do Harlem", uma referência à sua música de 2018, A Rose in Harlem.

Emma Chamberlain estreia novo corte pixie

EPA

A influenciadora digital Emma Chamberlain estava elegante e antenada com o tema com um vestido de alfaiataria sem costas, criado pela grife francesa Courrèges.

Ela complementou o visual com um corte pixie loiro praiano espetado e óculos de grau estilosos.

Cynthia Erivo sorri de Givenchy

Getty Images

Cynthia Erivo, de Wicked, conhecida por seu estilo temático, usou um conjunto Givenchy com um corpete brilhante e uma cauda preta extra longa com botas de couro e tachas combinando.

As ombreiras grandes e ousadas de Doja Cat

EPA

A cantora Doja Cat usou um look personalizado de Marc Jacobs, com ombreiras gigantes e um bustiê com estampa de oncinha.

"Eu só queria me sentir um pouco gangster", disse ela. "Acho que ele trouxe isso com o formato forte dos ombros e todas as formas exageradas", disse Doja Cat sobre Jacobs.

Tracee Ellis Ross em tons de rosa

EPA

A atriz Tracee Ellis Ross, filha de Diana Ross, foi uma das poucas pessoas que usaram rosa no Met Gala deste ano.

Ela vestiu um terno Marc Jacobs personalizado, completado por um laço rosa-choque gigante nas costas, uma cartola combinando e alguns detalhes únicos.

Andre 3000 se vestiu com um piano

Getty Images

Em um dos looks mais memoráveis ??da noite, Andre 3000 apareceu no tapete do Met Gala com um piano preto e branco preso às costas e um saco de lixo como bolsa.

O estiloso rapper do OutKast desenhou o look ele mesmo em colaboração com a Burberry.

Lupita Nyong'o em Chanel azul-claro

Getty Images

A atriz vencedora do Oscar Lupita Nyong'o usou um deslumbrante tailleur Chanel azul-claro, com chapéu e capa transparente combinando.

Ela complementou o visual com sobrancelhas deslumbrantes de strass preto.

Cardi B em Burberry verde-hera

Getty Images

A rapper Cardi B estreou um novo penteado (e uma nova cor de olhos) em um terninho verde da Burberry, completado por unhas e sombra combinando.

Doechii faz sua estreia no Met Gala em LV

EPA

Doechii elevou a representação da marca a novos patamares, estampando o famoso logotipo da Louis Vuitton no rosto para combinar com o padrão de seu terno.

A rapper americana é frequentemente vista usando looks da grife francesa.

Este look combinou os dois padrões famosos da estilista: o monograma LV no colete e na jaqueta, bem como o xadrez mais escuro nos shorts.

Janelle Monae estava no tema

EPA

Quando questionada sobre sua roupa, Janelle Monáe respondeu simplesmente com "livre" e um palavrão.

"E quando estou de terno, é exatamente assim que me sinto", disse ela.

Ela usou um tailleur Thom Brown, com quem tem participado do Met Gala como convidada nos últimos anos. O look foi criado pelo figurinista vencedor do Oscar por Wicked, Paul Tazewell.

Madonna faz referência a si mesma

Getty Images

A lenda do pop Madonna complementou seu smoking creme com um charuto, criando uma interação entre materiais femininos suaves e uma energia masculina marcante.

É uma dinâmica com a qual a superestrela tem trabalhado ao longo de sua carreira.