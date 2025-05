Friederich Merz sofre 'derrota humilhante' e não consegue maioria para governar Alemanha

A ex-chanceler alemã Angela Merkel participa de sessão especial do Bundestag em Berlim, Alemanha. - (crédito: Getty Images)

O líder conservador da Alemanha ficou inesperadamente aquém dos números necessários para formar uma maioria no parlamento e se tornar chanceler nesta terça-feira (06/05).

Friedrich Merz precisava de 316 votos no Bundestag (parlamento) de 630 assentos, mas só conseguiu 310, em um golpe significativo para o líder democrata-cristão, dois meses e meio depois de vencer as eleições federais da Alemanha.

Sua coalizão com a centro-esquerda tem assentos suficientes no parlamento, mas parece que 18 deputados que se esperava que o apoiassem não concordaram. O fracasso de Merz na primeira votação é visto como algo sem precedentes na história moderna da Alemanha.

O Bundestag terá agora mais 14 dias para escolher Merz ou outro candidato como chanceler.

De acordo com a constituição da Alemanha, não há limite para o número de votos que podem ser realizados, mas, em última instância, se não for alcançada uma maioria absoluta, um candidato poderá ser eleito com maioria simples.

Não eram esperadas outras votações até pelo menos quarta-feira, embora o Bundestag deva se reunir novamente nesta terça-feira em meio a um clima predominante de confusão.

A derrota de Merz é vista por comentaristas políticos como uma humilhação, provavelmente infligida por membros do SPD social-democrata, que assinou um acordo de coalizão com seus conservadores na segunda-feira.

Nem todos no SPD estão satisfeitos com o acordo, mas a natureza histórica do fracasso de Merz será difícil de ser superada. Nenhum candidato fracassou dessa forma desde 1949.

O constrangimento da votação de terça-feira mina as esperanças de Merz de ser um antídoto para a fraqueza e a divisão do último governo, que entrou em colapso no final do ano passado.

O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que ficou em segundo lugar nas eleições de fevereiro com 20,8% dos votos, aproveitou seu fracasso. A líder do partido, Alice Weidel, escreveu no X (ex-Twitter) que a votação mostrou "a base fraca da pequena coalizão construída entre os [conservadores] e o SPD, que foi rejeitada pelos eleitores".

A transferência de governo na Alemanha é cuidadosamente coreografada. Na véspera da votação de segunda-feira, o chanceler que está deixando o cargo, Olaf Scholz, foi homenageado em uma cerimônia com uma orquestra das forças armadas.

Esperava-se que Merz, de 69 anos, vencesse a votação e, em seguida, visitasse o presidente Frank-Walter Steinmeier para tomar posse, concretizando uma antiga ambição de se tornar chanceler da Alemanha.

Sua rival e ex-chanceler Angela Merkel tinha ido ao Bundestag para assistir à votação.

A decisão imediata de Merz agora será decidir com seus parceiros de coalizão se ele deve pressionar por uma segunda votação e correr o risco de fracassar novamente.

Sua derrota ameaça causar divisões na coalizão.

Correspondentes políticos no Bundestag disseram que o fracasso em apoiar Merz indicava que, mesmo que a coalizão chegasse ao poder, havia um problema em potencial à espreita em suas fileiras.

Menos de 24 horas antes, a mensagem tinha sido muito diferente, com a Alemanha colocando um fim a seis meses de paralisia política.

"É nosso dever histórico fazer deste governo um sucesso", disse Merz ao assinar o documento da coalizão.

Apesar de ter uma maioria estreita de 12 assentos, o acordo entre os conservadores e a centro-esquerda foi considerado muito mais estável do que a chamada coalizão de três partidos que se desfez em novembro passado em uma disputa sobre os gastos com a dívida.

O SPD, que havia sido o maior partido da antiga coalizão, caiu para o seu pior resultado eleitoral do pós-guerra, ficando em terceiro lugar, mas Merz prometeu que a Alemanha estava de volta e que ele aumentaria sua voz no cenário mundial e reanimaria uma economia em declínio.

Após dois anos de recessão, a maior economia da Europa cresceu nos primeiros três meses de 2025, mas os economistas alertaram sobre os possíveis riscos para as exportações alemãs devido às tarifas impostas pelos EUA.

No mês passado, o setor de serviços da Alemanha sofreu uma contração devido à demanda mais fraca e aos gastos mais baixos dos consumidores.