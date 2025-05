Quem é a brasileira que leu a Oração Universal na missa antes do conclave

A brasileira Andressa Collet leu, em português, a Oração Universal na Missa Pro Eligendo Pontifice, nesta quarta-feira (7/5). A solenidade foi realizada na Basílica de São Pedro, antes do início do conclave. Andressa é jornalista e natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, mas mora na Itália há mais de 10 anos.

"O Senhor guie todos os homens na edificação do bem e da justiça, da solidariedade e da concórdia", leu Andressa, na missa celebrada pelo cardeal Giovanni Battista Re. A brasileira trabalha no Vatican News.

Segundo o Vaticano, na oração universal ou oração dos fiéis, "o povo responde à palavra de Deus recebida na fé e, exercendo a função do seu sacerdócio batismal, apresenta preces a Deus pela salvação de todos".

"Convém que em todas as missas com participação do povo se faça esta oração, na qual se pede pela santa Igreja, pelos governantes, pelos que se encontram em necessidade, por todos os homens em geral e pela salvação do mundo inteiro", diz o Vaticano.

Durante a missa, o cardeal Giovanni Battista Re destacou que escolher o novo papa é um "ato de máxima responsabilidade humana e eclesial". O religioso também convidou os fiéis à oração confiante, à escuta atenta do Espírito Santo e ao cultivo da comunhão fraterna.



“Estamos aqui para invocar a ajuda do Espírito Santo, para implorar sua luz e sua força, a fim de que seja eleito o Papa de que a Igreja e a humanidade precisam neste momento tão difícil e complexo da história", afirmou o cardeal Giovanni.



