Relógios de cardeais brasileiros são confiscados por seguranças

Ao menos três cardeais brasileiros tiveram os respectivos relógios confiscados pela segurança do Vaticano na tarde desta quarta-feira (7/5). Segundo o jornal O Globo, os responsáveis pelo serviço na entrada da Casa de Santa Marta, local onde é realizado o conclave, cerimônia que elege o próximo papa, recolheram os objetos pessoais depois da passagem dos brasileiros por um detector de metais. Os relógios não serão devolvidos até a eleição do novo líder da Igreja Católica.

As peças usadas pelos cardeais eram smartwatches. Os relógios digitais são conhecidos pela conexão com a internet e com aparelhos celulares. Os dispositivos, de acordo com as regras do conclave e da Santa Sé, responsável por gerir a Igreja Católica e o Estado do Vaticano, não podem ser utilizados durante o período de confinamento. Ele é realizado justamente para a eleição do novo pontífice.

Após a escolha do novo bispo de Roma, os cardeais estarão autorizados a voltar para o Brasil com os respectivos smartwatches. Por volta das 16h desta quarta-feira (7/5), o resultado da primeira rodada de votações foi anunciado, com a fumaça preta saindo pela chaminé da Capela Sistina. Ou seja, ainda não há consenso sobre a decisão do novo papa.

Nesta quinta-feira (8/5), haverá ritmo mais intenso para a chegada ao resultado final. Quatro votações vão ocorrer durante o dia: duas pela manhã e outras duas no período da noite. Novas levas de fumaça sairão da chaminé em duas oportunidades: a primeira está prevista para as 7h. A segunda, às 12h30. Ambas no horário de Brasília.