Fumaça preta: segunda votação do conclave termina sem eleição do novo papa

Pela tarde, haverá nova rodada de votação. Se pelo menos 89 cardeais concordarem com um nome no primeiro escrutínio vespertino, o aviso de fumaça branca aparece por volta de 12h30; se não, um segundo ocorre logo em seguida. No último caso, as fichas de votos são queimadas em conjunto após as duas votações e fumaça, seja ela branca — se um novo representante for escolhido — ou preta — se nada for definido —, sairá da chaminé por volta das 14h.