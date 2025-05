Conclave: o cardeal espanhol próximo a Francisco e azarão na disputa

O cardeal espanhol Ángel Fernández Artime, de 64 anos, é pró-prefeito do Dicastério dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades da Vida Apostólica, nasceu em 21 de agosto de 1960, em Gozón-Luanco, Astúrias, na Espanha. Ele foi ordenado sacerdote ainda em 1984, em León.

Ex-reitor-mor dos Salesianos por dois mandatos, Artime tem licenciatura em teologia pastoral, em filosofia e pedagogia. De acordo com o site do Colégio dos Cardeais, Artime era próximo do papa Francisco, sobretudo no que diz respeito a assuntos pastorais. Ele é apaixonado por educação e tem preocupação especial com os jovens prisioneiros.





























Artime não está na lista dos "papáveis", mas apareceu nesta quarta-feira 7, como azarão na imprensa italiana.

Segundo ele, acompanhar a evolução dos jovens "é algo que está em meu DNA, onde quer que eu vá, o que quer que me peçam para fazer, a ênfase será sempre nos jovens, na educação e nos mais vulneráveis", ele afirmou.

Em uma entrevista concedida em 2018, ele chamou as políticas contra as migrações de "desumanas" e expressou sua tristeza ao ver imigrantes sendo tratados como uma ameaça à segurança, argumentando que "uma pessoa não é um perigo". Ele também seguiu os passos de Francisco na dura condenação à guerra na Ucrânia.

Ele expressou firme lealdade ao papa Francisco em sua homilia, quando foi nomeado cardeal:

"Nosso serviço, como pastores da Igreja e também como cardeais, não é uma honra. É, antes de tudo, um serviço de comunhão com o papa. Dom Bosco nos ensinou a sempre dizer vida longa ao papa. Nós, da família salesiana e salesianos em todo o mundo estamos e sempre estaremos com o papa. (...) E eu acredito que isso é uma segunda grande contribuição que damos à Igreja. Servir ao papa, à Igreja, ao povo."