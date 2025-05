'Habemus papam': fumaça branca anuncia que Igreja Católica tem novo papa

A fumaça branca saiu da chaminé da Capela Sistina no segundo dia de conclave, nesta quinta-feira (8/5). Isso significa que o novo papa foi eleito. O conclave contou com a participação de 133 cardeais eleitores. O nome do escolhido deve ser revelado em instantes.

Fumaça branca anuncia que Igreja Católica tem novo papa (foto: GIF / VATICANO)





























Próximos passos

O cardeal eleito respondeu a duas perguntas: "Aceita sua eleição canônica para Sumo Pontífice?" e "Como deseja ser chamado?". O recém-eleito entrará na chamada "Sala das lágrimas" para trocar a roupa e se recolher em oração por alguns minutos. Segundo o Vaticano, como o nome da sala sugere, muitos papas choraram nesse local por causa da grande missão que assumiram.

"Ali, o papa toma consciência do que ele se tornou, do que ele é de agora em diante. A troca da roupa fala da profunda mudança em sua existência. Ali ele aprende que a função é maior do que a pessoa. Talvez seja também daí que deriva a definição da Sala das lágrimas, porque é o momento em que ele toma consciência de que a figura Papae é muito maior do que a pessoa que a veste e que, por baixo dela, o papa aprenderá todos os dias a morrer, porque o ofício deve emergir, o Vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, deve emergir”, explica monsenhor Marco Agostini, mestre de cerimônias pontifícias.

Até a eleição de Jorge Bergoglio, em 2013, os antecessores se inspiraram em outros papas para escolher o nome. Mas o jesuíta argentino decidiu inovar e respondeu: Francisco. O nome escolhido por ele foi em referência a São Francisco de Assis, o santo italiano que se dedicou aos pobres e à natureza.

"Habemus papam"

O cardeal protodiácono vai anunciar Habemus papam (expressão em latim que significa "temos um papa"). Em seguida, o novo pontífice aparecerá na varanda da Basílica de São Pedro, fará um breve discurso e pronunciará a bênção urbi et orbi ("À cidade e ao mundo").

O cardeal protodiácono que anunciará o novo papa é o mais antigo da ordem dos diáconos. Atualmente, esse posto é ocupado pelo francês Dominique Mamberti, 73 anos.

A expressão completa, em português, de anúncio do novo papa é: “Anuncio a todos com grande alegria: temos papa. O mais eminente e mais reverendo senhor, [seguido do nome do eleito], cardeal da Santa Igreja Romana, que assumirá o nome de [nome escolhido pelo eleito como papa]”.

O sucessor de Francisco será o 267º papa da Igreja Católica e terá a responsabilidade de continuar o legado do pontífice argentino de construir pontes em um cenário mundial marcado por guerras, polarizações e violências.

O conclave iniciou em 7 de maio, após o período de nove dias de luto pelo papa Francisco. O argentino morreu em 21 de abril, após um quadro de acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência respiratória. O funeral do pontífice reuniu cerca de 400 mil pessoas em Roma. Francisco foi sepultado na Basílica de Santa Maria Maior.