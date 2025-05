Por que o papa usa sapatos vermelhos e outras dúvidas que você sempre teve vergonha de perguntar

Os cardeais da Igreja Católica escolheram um novo papa, após a fumaça branca emergir no Vaticano.

Nome do sucesso do papa Francisco deve ser anunciado em breve.

Uma das principais curiosidades é de qual lugar do mundo virá o novo pontífice.

Também se especula se ele dará continuidade ao modo de agir do papa Francisco, mais tolerante do que os seus predecessores – e se ele também irá rejeitar os luxos dispensados a muitos papas anteriores, optando por um estilo de vida mais simples.

Mas existem outras questões mais básicas que despertam a curiosidade das pessoas.

O que, exatamente, faz o papa?

Getty Images O papa Francisco liderou a Igreja Católica de 2013 até sua morte, em 2025

O papa é o líder espiritual de mais de 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo. Ele é considerado sucessor de São Pedro, um dos primeiros líderes do Cristianismo.

Segundo a fé cristã, Jesus Cristo é o filho de Deus e São Pedro é um dos seus 12 apóstolos, ou seguidores.

Os católicos acreditam que esta condição conecta o papa diretamente a Jesus, fazendo dele sua principal fonte de orientação espiritual.

O papa normalmente preside, no interior da Basílica de São Pedro, em Roma, as celebrações religiosas de todas as principais festas da Igreja Católica, como o Natal e a Páscoa.

Vatican Media Após a eleição, o novo papa faz sua primeira aparição pública na sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, saudando e abençoando a multidão

Ele aparece na mesma sacada onde foi proclamado papa após sua eleição, para a mensagem Urbi et Orbi ("Para a cidade e para o mundo", em latim). Ela é seguida pela bênção papal especial, tipicamente oferecida nos principais feriados religiosos e em outras ocasiões especiais.

O papa conta com um pequeno grupo de freiras, que cuidam da sua residência, cozinham e limpam. Ele também pode ter um criado ou mordomo pessoal.

O papa também tem uma equipe de redatores de discursos.

Uma das tarefas do papa é se reunir, pelo menos uma vez a cada cinco anos, com seus mais de 5 mil bispos espalhados pelo mundo. São cerca de 1 mil por ano, ou 20 por semana.

Nos últimos tempos, as viagens para o exterior também passaram a fazer parte das responsabilidades papais.

Os papas se casam?

Já houve papas casados no passado. O próprio São Pedro, considerado o primeiro papa, tinha uma esposa.

Mas, nas circunstâncias atuais, é extremamente improvável que seja eleito um homem casado.

A história dos primeiros papas é fonte de inúmeros debates acadêmicos e não se sabe ao certo quantos deles se casaram antes do pontificado, como ocorreu com São Pedro.

Getty Images O olhar da estátua de São Pedro observa o Vaticano. Ele era um homem casado.

Acredita-se que o papa Hormisda (514-523) tenha sido o pai de um de seus sucessores, o papa Silvério (536-537). E Adriano 2º (867–872) teria levado sua esposa e filha para o palácio de Latrão, em Roma.

Muitos historiadores também acreditam que João 17 (1003) e Clemente 4º (1265–1268) tenham se casado antes do seu papado.

Existem poucas evidências que indiquem que algum dos 266 papas relacionados pelo Vaticano tenha se casado depois de se tornarem pontífices. Mas se acredita que vários papas tenham tido relacionamentos ilícitos.

Um homem casado poderá se tornar papa no futuro próximo? É improvável.

Tecnicamente, qualquer homem católico batizado pode ser considerado para o cargo, mas os últimos 64 papas, desde Urbano 6º (1378-1389), vieram do mesmo grupo dos cardeais que elegem o pontífice.

Atualmente, nenhum dos cardeais eleitores é casado e normalmente se exige que os padres católicos mantenham o celibato (ou seja, que eles não se casem) quando são ordenados.

Embora o Catolicismo em geral exija o celibato clerical, existem exceções para homens casados nos ritos católicos orientais e para alguns padres anglicanos que se convertem ao Catolicismo.

Mas os homens casados, mesmo se incluídos nestas exceções, não podem se tornar cardeais.

O papa recebe salário?

Afirma-se que o papa Francisco tenha doado seu salário para a caridade.

Em 2021, um porta-voz do Vaticano tentou pôr fim às especulações, declarando que "o papa não recebe, nem nunca recebeu salário".

Francisco também recusou algumas das regalias do seu cargo. Ele decidiu, por exemplo, viver na hospedaria do Vaticano, a Casa Santa Marta, e não nos apartamentos papais, que são mais luxuosos.

Reuters O papa Bento 16 liderou a Igreja Católica da sua eleição, em 2005, até sua renúncia, em 2013

O predecessor de Francisco, Bento 16 (2005-2013), tomou a decisão incomum de se aposentar, mencionando motivos de saúde. A imprensa, incluindo o jornal italiano la Stampa, noticiou que ele recebia uma pensão.

O papado dura quanto tempo?

A aposentadoria de Bento 16 foi uma exceção. A imensa maioria dos papas trabalha até a morte, como fez Francisco, que serviu de 2013 até 2025.

Nenhum outro papa havia deixado o cargo antes da morte depois de Gregório 12 (1406-1415). E Bento 16 foi o primeiro a abdicar voluntariamente desde Celestino 5º (1294).

Os outros papas que abriram mão do cargo antes da morte são motivo de debate entre os historiadores:

Ponciano (230-235)

Silvério (536-537)

João 18 (1004-1009)

Bento 9º (1032-1045, 1045 e 1047-1048)

Celestino 5º (1294)

Gregório 12 (1406-1415)

Como alguém se torna papa?

O Direito Canônico – o sistema de leis religiosas que governa a Igreja Católica – determina que as seguintes pessoas podem ser eleitas papas, segundo o portal Catholic Online:

"Qualquer homem católico batizado com uso da razão;

embora um não cardeal não seja eleito há mais de 500 anos, precedentes históricos permitem que outros clérigos e até leigos sejam escolhidos; e

se o candidato eleito ainda não for bispo, ele deve ser ordenado imediatamente antes de assumir o papado."

Segundo diversos especialistas, uma exigência extraoficial é ter bom caráter.

Mimmo Chianura-Pool O conclave reúne os cardeais com menos de 80 anos de idade na Capela Sistina, no Vaticano. Na foto, a missa final antes do conclave que elegeu Bento 16, em 2005.

Apenas os líderes católicos sênior, conhecidos como cardeais, podem votar na eleição papal, desde que tenham menos de 80 anos de idade.

A escolha de um novo pontífice é considerada um dever e uma responsabilidade espiritual.

Os conclaves são organizados há séculos, seguindo regras rigorosas, destinadas a proteger o sigilo e evitar influências externas.

Por que o papa usa sapatos vermelhos?

Segundo a fé católica, a cor vermelha simboliza o martírio e a paixão de Jesus Cristo – o sofrimento, a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus, como conta o Novo Testamento.

O papa Bento 16 e muitos de seus antecessores seguiram a tradição de usar sapatos vermelhos.

BBC Os sapatos vermelhos de Bento 16 foram uma característica do seu papado. Eles eram um símbolo de status e poder

Mas Francisco decidiu usar sapatos pretos durante o seu papado. Observadores consideraram este gesto como um símbolo do seu desejo de evitar a pompa e circunstância.

Um par de sapatos pretos foi colocado aos pés do corpo do papa Francisco, durante seu velório.

Getty Images Sapatos pretos nos pés do corpo do papa Francisco, durante seu velório

Esta questão também sofreu outras variações.

O papa João Paulo 2º (1978-2005), por exemplo, teria usado sapatos cor-de-vinho em algumas oportunidades. E a revista de moda americana Esquire conta que o pontífice também usava "mocassins marrons".

Por que a Igreja Católica tem um papa?

Para responder a esta questão, recorremos a uma citação do livro sagrado do Cristianismo, a Bíblia.

Naquele versículo, Jesus muda o nome do seu discípulo Simão para Pedro, que significa "pedra": "Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja" (Mateus 16:18).

Os católicos consideram o papa sucessor de São Pedro, um dos discípulos de Jesus. Por isso, o pontífice pode ser considerado líder e parte fundamental das fundações vivas da Igreja Católica.

Ele oferece aos católicos um ponto focal e aconselha sobre como lidar com os desafios e dilemas da vida, grandes e pequenos. Ele também ajuda os líderes mais novos da Igreja a encontrar o rumo para liderar suas comunidades.

Os fiéis viajam de todo o mundo até o Vaticano, para ouvir o papa rezar a missa na Praça de São Pedro. E suas visitas para o exterior atraem imensas multidões – um sinal da importância do papa para os católicos de todo o planeta.