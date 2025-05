Quem foi Leão 13 e outras 3 questões sobre o nome do papa

Americanos comemoraram a eleição do primeiro papa nascido nos EUA - (crédito: Reuters)

O cardeal Robert Prevost se tornou na quinta-feira (8/5) o primeiro americano a ser eleito papa.

O religioso de 69 anos, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, agora vai liderar os membros da comunidade global da Igreja Católica, composta por 1,4 bilhão de pessoas.

Prevost é considerado um reformista e trabalhou por muitos anos como missionário no Peru, onde se tornou bispo.

Ele também tem nacionalidade peruana, e é lembrado com carinho como uma figura que trabalhou com comunidades marginalizadas.

Para exercer seu pontificado, Prevost escolheu ser chamado de Leão 14.

Mas, afinal, por que ele escolheu este nome? A BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC, explica a seguir quatro questões sobre este tema.

1. Por que os papas escolhem nomes diferentes?

Reuters Americanos comemoraram a eleição do primeiro papa nascido nos EUA

Um dos primeiros atos de um novo papa é escolher um novo nome, mudando seu nome de batismo.

A decisão faz parte de uma longa tradição, mas nem sempre foi assim.

Por mais de 500 anos, os papas usaram seus próprios nomes.

Posteriormente, eles passaram a usar nomes simbólicos para simplificar seus nomes próprios ou para se referir a pontífices anteriores.

Ao longo dos anos, os papas muitas vezes optaram por escolher os nomes de seus predecessores, sejam imediatos ou distantes, por respeito ou admiração, e para sinalizar o desejo de seguir seus passos e continuar os pontificados mais relevantes.

Por exemplo, o falecido papa Francisco disse que escolheu seu nome para homenagear São Francisco de Assis, e foi inspirado por seu amigo brasileiro, o cardeal Claudio Hummes.

2. Por que o novo papa escolheu Leão 14 como nome?

O novo papa ainda não especificou por que decidiu ser conhecido como Leão 14.

Pode haver muitas razões para isso, mas o nome Leão tem sido usado por muitos papas ao longo dos anos.

O primeiro foi o papa Leão 1°, também conhecido como São Leão Magno, que foi pontífice entre os anos 440 e 461 d.C.

Ele foi o 45º papa da história, e ficou conhecido por seu compromisso com a paz.

Reza a lenda que a aparição milagrosa dos santos Pedro e Paulo durante o encontro entre o papa Leão 1° e Átila, rei dos hunos, em 452 d.C., fez com que este último desistisse de invadir a Itália.

A cena foi posteriormente retratada pelo pintor renascentista italiano Rafael em um afresco.

3. Quem foi Leão 13?

Getty Images O papa Leão 13 era conhecido por sua dedicação à justiça social

Até agora, a última pessoa a escolher o nome Leão havia sido o papa Leão 13, um italiano cujo nome de batismo era Vincenzo Gioacchino Pecci.

Eleito em 1878, ele foi o 256º ocupante do trono de São Pedro, e liderou a Igreja Católica até sua morte em 1903.

Ele é lembrado como um papa dedicado às políticas sociais e à justiça social.

É especialmente conhecido por ter publicado uma encíclica chamada Rerum Novarum, expressão latina que significa "de coisas novas".

A encíclica inclui temas como direitos dos trabalhadores e justiça social.

Veronique Lecaros, que tem doutorado em teologia católica pela Universidade de Estrasburgo, na França, e é chefe do departamento de teologia da Pontifícia Universidade Católica do Peru, acredita que Prevost pode ter escolhido o nome Leão para defender a posição de Leão 13, que é a de se envolver em questões sociais.

"Leão 13 foi o primeiro papa a falar sobre esses temas. Ele denunciou as condições desumanas dos operários no capitalismo europeu do século 19. Isso foi um marco na forma como a Igreja se interessa pelo sofrimento e pelas questões sociais", ela afirmou à BBC News Mundo.

"Hoje, as condições desumanas estão em outros lugares, como no caso dos migrantes", acrescentou.

4. Quais são os nomes de papa mais populares?

Leão está entre os nomes papais mais populares.

O nome mais usado foi João, escolhido pela primeira vez em 523 por São João 1°, papa e mártir.

O último pontífice a escolher este nome foi o italiano Angelo Giuseppe Roncalli, eleito papa em 1958 com o nome de João 23. Em 2014, ele foi proclamado santo pelo papa Francisco.