Comentarista e ex-assessora de Trump desmaia em programa ao vivo

A comentarista política e ex-assessora de Donald Trump, Camryn Kinsey desmaiou durante uma transmissão ao vivo no canal americano de notícias, Fox News, nesta sexta-feira (9/5). No momento registrado em vídeo, ela estava tecendo uma crítica a ex-vice-presidente dos EUA, Kamala Harris e de repente desmaiou no meio de sua fala, a queda repercutiu muito forte nas redes sociais.



No momento de seu desmaio, seu companheiro de bancada, Jonathan Hunt, não soube o que fazer e antes de chamarem os comerciais pediu ajuda. “Oh meu deus, a gente vai arranjar ajuda aqui para Camryn”. Segundo o TMZ, a Fox News disse que os paramédicos foram chamados e que Camryn Kinsey foi tratada e se sentiu melhor depois do colapso súbito.



A comentarista veio até o seu perfil oficial no X fazer uma declaração para aqueles que estavam preocupados com seu bem-estar e afirmou que se sente melhor:

Wow, sorry for the scare last night.



I want to start by thanking the incredible Fox News team and the EMTs who responded with such speed and care. It was an unexpected and frightening moment, but thanks to their professionalism and kindness, I’m doing well.



To everyone who has…