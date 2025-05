Índia e Paquistão se acusam mutuamente de 'violações' após acordo de cessar-fogo

A Caxemira tem sido um ponto crítico entre as duas nações com armas nucleares. - (crédito: Adnan Abidi/Reuters)

Índia e Paquistão se acusaram mutuamente de "violações" horas depois de os dois países anunciarem ter concordado com um cessar-fogo após dias de ataques militares transfronteiriços.

Após sons de explosões serem ouvidos na Caxemira administrada pela Índia, o Secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, afirmou que houve "repetidamente violações daquilo que pactuamos".

Pouco tempo depois, o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão afirmou que permanecia "comprometido com a implementação fiel de um cessar-fogo... apesar das violações cometidas pela Índia em algumas áreas".

Os combates entre Índia e Paquistão nos últimos quatro dias foram o pior confronto militar entre os dois rivais em décadas.

O uso de drones, mísseis e artilharia começou quando a Índia atingiu alvos no Paquistão e na Caxemira administrada pelo Paquistão, em resposta a um ataque militante mortal em Pahalgam no mês passado. O Paquistão negou qualquer envolvimento.

Após quatro dias de ataques transfronteiriços, a Índia e o Paquistão afirmaram ter concordado com um cessar-fogo total e imediato.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a notícia em sua Plataforma Social Truth na manhã de sábado. Ele afirmou que o acordo havia sido mediado pelos EUA.

O Ministro das Relações Exteriores do Paquistão confirmou posteriormente que o acordo havia sido alcançado pelos dois países, acrescentando que "três dúzias de países" estavam envolvidos na diplomacia.

Mas horas após o anúncio, moradores — e repórteres da BBC — nas principais cidades da Caxemira administrada pela Índia, Srinagar e Jammu, relataram ter ouvido sons de explosões e visto flashes no céu.

"Isso é uma violação do entendimento alcançado hoje cedo," afirmou o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri.

Misri afirmou que as Forças Armadas da Índia estavam "dando uma resposta apropriada" e concluiu seu informe "apelando ao Paquistão para que resolva essas violações".

Em resposta, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão afirmou: "O Paquistão continua comprometido com a implementação fiel do cessar-fogo entre o Paquistão e a Índia, anunciado hoje cedo.

"Apesar das violações cometidas pela Índia em algumas áreas, nossas forças estão lidando com a situação com responsabilidade e moderação.

"Acreditamos que quaisquer problemas na implementação tranquila do cessar-fogo devem ser resolvidos por meio de comunicação nos níveis apropriados.

"As tropas em terra também devem exercer moderação."

A Caxemira é reivindicada integralmente pela Índia e pelo Paquistão, mas é administrada parcialmente por cada um desses países desde que foram divididos após a independência da Grã-Bretanha em 1947.

Tem sido um ponto crítico entre as duas nações com armas nucleares. Duas guerras foram travadas por causa dela.

Confirmando o cessar-fogo, o ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, disse que ambas as nações "chegaram a um entendimento sobre a cessação de disparos e ações militares".

"A Índia tem mantido consistentemente uma posição firme e intransigente contra o terrorismo em todas as suas formas e manifestações. E continuará a fazê-lo", acrescentou.

Posteriormente, em um discurso à nação, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou que o cessar-fogo havia sido alcançado "para o benefício de todos".

Em discurso após o anúncio do cessar-fogo, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que a Índia e o Paquistão concordaram em iniciar negociações sobre um amplo conjunto de questões em um local neutro.

Ele disse que ele e o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, passaram 48 horas com altos funcionários indianos e paquistaneses, incluindo seus respectivos primeiros-ministros, Narendra Modi e Shehbaz Sharif.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que acolheu "todos os esforços para acalmar o conflito".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, disse que o Reino Unido está "engajado" em negociações há "alguns dias", com o secretário de Relações Exteriores, David Lammy, falando com ambos os lados.

"Estou satisfeito em ver hoje que há um cessar-fogo", disse Sir Keir. "A tarefa agora é garantir que ele seja duradouro e duradouro."

Os recentes confrontos ocorreram depois de duas semanas de tensão após o assassinato de 26 turistas na cidade turística de Pahalgam.

Sobreviventes do ataque de 22 de abril na Caxemira administrada pela Índia, que matou 25 indianos e um nepalês, disseram que os militantes estavam mirando homens hindus. O Ministério da Defesa indiano afirmou que seus ataques desta semana fazem parte de um "compromisso" de responsabilizar os culpados ??pelo ataque. O Paquistão os descreveu como "sem provocação".

O Paquistão afirmou que ataques aéreos indianos e disparos transfronteiriços desde quarta-feira (8/5) mataram 36 pessoas no Paquistão e na Caxemira administrada pelo Paquistão, enquanto o exército indiano relatou a morte de pelo menos 21 civis em bombardeios paquistaneses.

Os combates se intensificaram na noite de sexta-feira (9/5), com ambos os países se acusando mutuamente de atacar bases aéreas e outras instalações militares.