Quatro ataques armados deixam ao menos 23 mortos na Nigéria

Homens armados mataram pelo menos 23 pessoas em quatro ataques distintos na Nigéria, informou neste domingo (11) um representante da Cruz Vermelha à AFP.

Os ataques ocorreram no sábado em quatro aldeias do estado de Benue, no centro deste país de 227 milhões de habitantes do oeste da África.

O centro da Nigéria é palco de confrontos periódicos entre pastores nômades e agricultores pelo controle das terras.

Soma-se ainda um caráter étnico e religioso, já que muitos pastores pertencem à etnia muçulmana dos Fulani, enquanto os agricultores costumam fazer parte de comunidades cristãs.

"Informações provenientes do terreno confirmam que pelo menos 23 pessoas morreram em diversos ataques", declarou à AFP Anthony Abah, responsável pela Cruz Vermelha em Benue.

Oito pessoas morreram em Ukum, nove em Logo e três tanto em Guma quanto em Kwande, acrescentou. Várias outras ficaram feridas, segundo a mesma fonte.

Uma porta-voz da polícia disse que não tinha conhecimento destes ataques.

Com o crescimento demográfico, a superfície das terras exploradas pelos agricultores aumentou, enquanto os pastos foram duramente afetados pelas mudanças climáticas no noroeste e centro da Nigéria.