A curiosa lista de itens esquecidos por clientes em clube de striptease

Em meio às luzes baixas, música envolvente e mulheres seminuas, alguns objetos inusitados ficam para trás no fim da noite em um clube de striptease. Itens inusitados despertam curiosidade e sugerem histórias que vão além da pista de dança — misturando desejo, descuido e talvez até segredos. Esses achados revelam que, mesmo em ambientes de prazer e anonimato, vestígios da vida cotidiana sempre acabam vindo à tona.

Foi isso que funcionários de limpeza e dançarinas do clube de striptease For Your Eyes Only (FYEO) — em Shoreditch, na Zona Leste de Londres (Inglaterra) — descobriram no fim de uma jornada de trabalho. De acordo com o portal What's The Jam, os objetos encontrados incluíam alianças de casamento, uma chupeta e um maço de notas de libra esterlina para agradar as strippers.

Os trabalhadores encontraram até um iPhone 16 cuja foto da tela de bloqueio era uma aparente “família de margarina”, com um casal e dois filhos na praia. Se a mulher e os filhos ao menos soubessem onde o homem estava…

Embora os clientes possam estar escondendo segredos, o porta-voz do FYEO ressaltou ao What's The Jam: "Não há julgamentos aqui."