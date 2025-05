Governo Trump recebeu proposta para reality em que imigrantes lutam por cidadania

Viatura da Imigração dos EUA patrulha a fronteira com o México, próximo à cidade de El Paso, no Texas - (crédito: Charly Triballeau/AFP)

A realização de um reality show entre imigrantes para premiar o vencedor com a cidadania americana é pauta no governo de Donald Trump. Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos EUA confirmou o recebimento da proposta. A ideia teria vindo do produtor canadense Rob Worsoff, também roteirista do programa. O programa seria batizado como The American.

O porta-voz também afirmou que o projeto ainda se encontra em estágios iniciais em relação à análises.

O jornal britânico Daily Mail, que obteve acesso ao documento do programa, informou que os episódios seriam compostos pelas seguintes fases:

Desafio relacionado à herança cultural do país;

Desafio de eliminação;

Reunião pública;

Votação final

O reality começaria com a participação de doze pessoas. A dúzia de imigrantes chegariam de barco a Ellis Island, uma ilha localizada na foz do Rio Hudson, localizado em Nova York. Em seguida, viajariam pelo país a bordo de um trem. O veículo teria o mesmo nome do show.

Durante a trajetória, lidariam com desafios típicos da cultura americana. Diferentes tarefas seriam feitas, a depender do local onde estiverem. Em São Francisco, na Califórnia, seria preciso garimpar ouro. Em Wisconsin, rolariam troncos. A prática diz respeito a um esporte comum no estado. Em Detroit, no estado de Michigan, conhecida pela presença no setor automobilístico, enfrentariam a tarefa de montar o chassi de um Ford Modelo T.

O vencedor seria consagrado de forma oficial como um cidadão americano. A solenidade aconteceria no Capitólio, em Washington. O prédio é a sede do governo do país. Os apresentadores do programa, ademais, seriam naturalizados nos Estados Unidos. Entre os sugeridos estariam Mila Kunis, Sofia Vergara e Ryan Reynolds. Naturais, respectivamente, de Ucrânia, Colômbia e Canadá.

Em entrevista ao Wall Street Journal, o produtor afirmou que o reality foi criado para "trazer esperança e fé". Além disso, rechaçou qualquer deportação dos participantes eventualmente derrotados. "Isso não é Jogos Vorazes para imigrantes. Não é como se disséssemos: 'Ei, se você perder, vamos te mandar embora de barco para fora do país.'", garantiu.

"Ao longo do caminho, nós seremos, constantemente, lembrados do que significa ser um cidadão americano. Isso tudo pelos olhos das pessoas que mais querem esse rótulo",

Vale mencionar, além disso, que esta não é a primeira vez em que um programa do gênero foi sugerido. Ainda durante a entrevista com o WSJ, o produtor afirmou que ofereceu o reality durante os governos de Barack Obama e Joe Biden, mas não se concretizaram.