As perguntas que anúncio de câncer de Biden levanta sobre sua saúde quando era presidente dos EUA

Biden desistiu da reeleição em 2024, após um debate desastroso com seu oponente, Donald Trump - (crédito: Reuters)

O anúncio do diagnóstico de câncer da próstata de Joe Biden fez reviver as questões sobre quais problemas de saúde o ex-presidente americano estaria enfrentando enquanto ainda ocupava a Casa Branca.

Em declaração emitida no domingo (18/5), o escritório de Biden divulgou que o ex-presidente, de 82 anos, havia recebido o diagnóstico na sexta-feira, depois de uma consulta médica ocasionada por sintomas urinários.

Alguns médicos expressaram surpresa por esta forma agressiva de câncer, já em metástase nos ossos, não ter sido detectada anteriormente.

Já outros destacaram que o câncer pode crescer rapidamente sem que o paciente desenvolva sintomas – e que os homens com mais de 70 anos não são examinados com frequência.

O presidente americano Donald Trump declarou à imprensa na segunda-feira (19/5) que seu predecessor deveria ter sido mais transparente com o público. Ele pareceu insinuar, sem qualquer prova, que o diagnóstico de câncer teria sido encoberto.

"Acho realmente muito triste", disse Trump durante um evento na Casa Branca. "Fico surpreso pelo público não ter sido comunicado muito tempo atrás."

"Pode levar anos para chegar a este nível de risco. Por isso, veja, é uma situação muito, muito triste. Eu me sinto muito mal com isso e acho que as pessoas deveriam tentar descobrir o que aconteceu."

Até o momento, Biden não respondeu aos comentários de Trump.

A notícia surge em meio a relatos de que os assessores do democrata teriam tentado esconder do público outros aspectos da deterioração da saúde do então presidente, antes da eleição de 2024.

Biden concorreu à reeleição como o presidente americano mais idoso da história, com 81 anos. Os republicanos afirmam que ele não estava apto para o cargo, física e mentalmente.

O então presidente decidiu abandonar a campanha, depois de seu desempenho desastroso durante um debate contra Trump na TV.

O livro Original Sin ("Pecado original", em tradução livre), recém-lançado pelos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson, afirma que Biden não conseguiu reconhecer George Clooney, ator de Hollywood e doador do Partido Democrata, nem relembrava os nomes de importantes assessores no seu último ano de mandato.

Os autores escreveram que "a deterioração física de Biden – mais aparente nos seus passos hesitantes – se tornou tão grave que havia discussões internas sobre colocar o presidente em uma cadeira de rodas, o que eles só poderiam fazer depois da eleição".

A publicidade gerada pelo livro forçou lideranças democratas a responder perguntas sobre por que eles não fizeram mais para reagir às preocupações dos americanos sobre a saúde de Biden, durante sua campanha à reeleição.

"Foi um erro dos democratas não ouvir os eleitores mais cedo", declarou o senador Chris Murphy, no domingo passado.

Após a notícia do diagnóstico, o atual vice-presidente, J.D. Vance, desejou melhoras a Biden, mas questionou em seguida se os médicos ou os membros da equipe do ex-presidente tentaram impedir que o público tomasse conhecimento do seu real estado de saúde.

"Isso não é brincadeira de criança", declarou ele. "Podemos rezar pela sua boa saúde, mas também reconhecer que, se você não tiver saúde suficiente para fazer seu trabalho, você não deveria estar trabalhando."

O médico oncologista Ezekiel Emanuel trabalhou como consultor sobre covid durante o mandato de Joe Biden. Ele foi um dos que afirmaram que, provavelmente, Biden esteve doente com câncer por algum tempo, sem necessariamente saber disso.

"Ele não desenvolveu [a doença] nos últimos 100 ou 200 dias. Ele tinha quando era presidente", declarou o médico ao programa de TV Morning Joe, da rede americana MSNBC.

"Provavelmente, ele tinha no início do seu mandato, em 2021. Sim, eu não acho que haja qualquer controvérsia a este respeito."

As orientações médicas nos Estados Unidos não recomendam exames de sangue de rotina para homens com mais de 70 anos porque o câncer de próstata pode crescer com muita lentidão. E o prejuízo causado pelos exames e pelo tratamento pode superar o risco ocasionado pelo câncer.

Biden provavelmente havia sido diagnosticado com aumento benigno da próstata.

Em 2019, antes de ser eleito, sua campanha publicou o relatório dos seus exames médicos, afirmando que ele já havia sido tratado com medicação e cirurgia "e nunca havia sofrido de câncer da próstata".

Isso gerou dúvidas se Biden teria sido examinado em algum momento durante seu mandato de quatro anos e por que o diagnóstico veio tão tarde.

"Eu imagino que o ex-presidente faça um exame físico muito completo todos os anos", afirmou à agência de notícias Reuters o médico Chris George, da Northwestern Health Network, dos Estados Unidos. "É meio difícil para mim acreditar que ele tenha feito [exame de sangue] no ano passado com resultado normal."

Mas o diretor em exercício do centro Cedars-Sinai Cancer, Robert Figlin, declarou à BBC que a forma agressiva de surgimento do câncer de Biden não é tão incomum. E ele alertou aos críticos para que não "considerem que, de alguma forma, algo ficou faltando ao longo do caminho".

O câncer da próstata é o segundo tipo mais comum de câncer entre os homens, segundo a Clínica Cleveland.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) afirmam que, a cada 100 homens americanos, 13 serão diagnosticados com câncer da próstata ao longo da vida e dois ou três deles morrerão devido à doença.