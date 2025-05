'Missão Impossível': as proezas do corpo humano por trás das acrobacias de Tom Cruise aos 62 anos

Tom Cruise já quebrou costelas e lesionou o ombro durante as gravações de 'Missão Impossível' - (crédito: Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

Ele já pulou de penhascos, se pendurou em aviões em movimento e prendeu a respiração debaixo d'água por tanto tempo que parecia um profissional de apneia. Agora, aos 62 anos, Tom Cruise volta como Ethan Hunt para sua última missão, e segue fazendo as próprias acrobacias.

Com Missão Impossível: O acerto final, a saga chega a um desfecho eletrizante. Mas por trás das cenas que desafiam a morte, se esconde uma questão fascinante: até que ponto o corpo humano pode ir para conseguir o que parece impossível? E, a que preço?

Durante as filmagens dos oito filmes de Missão Impossível, Tom Cruise quebrou o tornozelo, fraturou as costelas e lesionou o ombro. Isso nos faz refletir sobre os limites do nosso corpo e a nossa capacidade de treiná-lo para realizar algumas façanhas.

Respirar debaixo d'água

Em Missão Impossível: Nação Secreta, Hunt — personagem de Tom Cruise — invade uma câmara submarina para recuperar um livro de contabilidade roubado. O ator queria filmar tudo em uma única tomada e pediu ajuda a instrutores de apneia para prender a respiração pelo tempo necessário: mais de seis minutos!

Uma pessoa comum consegue prender a respiração entre 30 e 90 segundos. Isso, sem treinamento. Apesar disso, existe um reflexo de mergulho inato no corpo humano, que permite uma adaptação temporária à imersão debaixo d'água.

Esse reflexo diminui o ritmo cardíaco e direciona o sangue para o centro do corpo, o que permite reduzir a demanda metabólica e preservar o funcionamento dos órgãos vitais, como o cérebro e o coração.

Até aí, tudo bem. Mas pense na necessidade de nadar, além de resistir à pressão da água nos pulmões. Tudo isso enquanto se luta contra aquele impulso desesperado — causado pelo aumento de CO? — de respirar fundo, o que, debaixo d'água, seria catastrófico.

Se os níveis de oxigênio abaixam muito, a pessoa pode perder a consciência. Por isso, o risco de afogamento em águas rasas é real.

É aí que entra o treinamento de apneia.

Com a prática, é possível prolongar o tempo que alguém consegue ficar debaixo d'água. Uma das formas de fazer isso é pelo domínio de técnicas de respiração para reter o máximo de ar possível nos pulmões. O treinamento contínuo também pode aumentar a capacidade de armazenamento de oxigênio na corrente sanguínea.

Esse processo consegue estender o tempo de mergulho para cerca cinco minutos, mas geralmente leva meses ou até anos para ser alcançado. Ou seja, o que Tom Cruise conseguiu foi algo excepcional.

Escalada livre

Os filmes de Missão Impossível costumam começar com Ethan Hunt escalando algum prédio ou penhasco íngreme com muita agilidade. A sensação, para quem assiste, é que ele escala sem corda, e no começo de Missão Impossível 2, ele se segura com apenas uma mão. Apesar de Cruise usar cabos de segurança para se prender, a escalada era 100% real.

E como esquecer daquela cena, do Missão Impossível original, em que ele fica pendurado, a centímetros do chão, para que os alarmes não disparem?

Embora Cruise não tenha revelado qual o treinamento específico ele faz para essas cenas, fazer qualquer uma dessas façanhas requer uma força excepcional nas costas e no tronco.

Os músculos das costas mantêm a coluna reta e ereta. Alguns se estendem das costas até os membros, como o grande dorsal. Esses músculos, muito valorizados pelos fisiculturistas, também são importantes para os escaladores, porque ajudam a subir paredes rochosas.

Além desses músculos, muitos outros são necessários para fazer escaladas extremas: os que permitem uma pegada forte, os que permitem subir e tomar impulso, e os que mantêm a tensão e a sustentação. Não é de se estranhar que a escalada seja considerada um dos melhores exercícios para trabalhar todo o corpo.

Também não é surpresa que Tom Cruise tenha treinado intensamente para isso.

Para entender um pouco da dificuldade que ele enfrentou, tente fazer aquela postura do assalto ao cofre, com a barriga no chão, e veja quanto tempo você consegue aguentar.

Explosões e costelas quebradas

Hunt também já escapou de muitas explosões, desde a de um helicóptero em um túnel no Canal da Mancha, até a explosão de um aquário em Praga.

Em Missão Impossível 3, na ponte da baía de Chesapeake, um helicóptero lança um míssil que causa uma explosão, fazendo com que Hunt se choque contra um carro. Mais uma vez, Tom Cruise fez tudo sozinho, o que lhe custou duas costelas quebradas.

Para a explosão, foi usada a pirotecnia, mas, claro, não dava para usar isso para levantar o ator e arremessá-lo contra o carro. A solução? Uma série de cabos foram usados para arrastá-lo. Nunca a expressão "brace, brace" (prepare-se, prepare-se, a tradução livre para o português) fez tanto sentido.

E a título de curiosidade, quebrar as costelas não é nada divertido. Algumas pessoas descrevem como uma das lesões mais dolorosas que alguém pode ter, porque dói só de tossir, espirrar ou simples respirar.

Mesmo assim, durante as cenas, Tom Cruise se levanta, sacode a poeira e segue em frente.

Qual a motivação dele? Dizem que ele quer que o público sinta de verdade o que acontece naquele momento. Bem, parece que ele está conseguindo fazer isso.

