Justiça impede governo dos EUA de proibir estudantes estrangeiros no país

Um juiz federal de São Francisco, nos Estados Unidos, impediu, nesta quinta-feira (22/5), o governo do presidente Donald Trump de revogar o status legal que permite que estudantes estrangeiros estudem em universidades no país. A medida, que vale para todo o território norte-americano, vem no mesmo dia em que o Departamento de Segurança Nacional anunciou a suspensão do principal programa de recepção de alunos internacionais a Harvard.