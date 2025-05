Restituição do Importo de Renda 2025: como saber se você vai receber - (crédito: BBC Geral)

A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda desde as 10 horas (horario de Brasilia) desta sexta-feira (23/5).

O contribuinte pode fazer a consulta para saber se tem algum valor a receber no site www.restituicao.receita.fazenda.gov.br. Basta informar o CPF, a data de nascimento e o ano do exercício da declaração — 2025. A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo Receita Federal.

O primeiro dos cinco lotes de restituição previstos para este ano será pago em 30 de maio — data que também marca o fim do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2025.

Nessa leva, cerca de 6,2 milhões de contribuintes terão os valores depositados diretamente na conta informada na declaração.

Ao todo, serão distribuídos R$ 11 bilhões, o valor recorde já pago em um único lote na história da restituição.

Quando vou receber?

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025 — o primeiro entre cinco previstos até setembro — dará prioridade a:

Idosos com 80 anos ou mais

Pessoas entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiência ou doença grave

Professores que têm o magistério como principal fonte de renda

Quem optou por receber via Pix com chave CPF

Quem enviou a declaração nos primeiros dias do prazo

Além do primeiro lote, que será pago em 30 de maio, os demais estão previstos para 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro, respectivamente.

Fora do primeiro lote de restituição

No caso de a resposta ser 'Processada, em fila de restituição', por exemplo, significa que a receita recebeu a declaração do contribuinte, processou os dados e, agora, ele está na fila para receber a restituição do Imposto de Renda - ou seja, o dinheiro que pagou a mais de volta. Porém, não dá para saber em qual lote ele vai receber.

Se a consulta mostrar o status "Com pendências", significa que o contribuinte foi incluído na chamada "malha fina" e precisa revisar os documentos enviados na declaração para corrigir possíveis erros e realizar a retificação necessária.

Por que posso não receber restituição?

Nem todos os contribuintes têm direito à restituição do Imposto de Renda. Isso acontece quando o valor do imposto devido é igual ou superior ao que foi pago durante o ano, ou quando não há diferença a ser devolvida pela Receita Federal.

Além disso, quem atrasar a entrega da declaração ou apresentar inconsistências nos dados pode ter o pagamento suspenso ou precisar regularizar a situação antes de receber qualquer valor.