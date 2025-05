Morre Sebastião Salgado, o fotógrafo que retratou o Brasil para o mundo

Morreu nesta sexta-feira (23/5) o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, na França. Ele tinha 81 anos e vivia em Paris.

Nascido no Vale do Rio Doce, no município mineiro de Aimorés, o estilo do seu trabalho está profundamente arraigado em sua infância no Brasil rural.

Ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira, Salgado alcançou fama internacional por suas extraordinárias composições em preto e branco, em que captava tanto as maiores belezas naturais, quanto as maiores atrocidades promovidas pelos homens.

Economista de formação, Salgado começou a fotografar no início da década de 1970 na França, onde vivia desde então, e nunca mais parou.

