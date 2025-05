Sebastião Salgado: 10 fotos que contam sua intensa relação com Amazônia

Livro e exposição têm cerca de 200 imagens de parques nacionais e povos amazônicos; na foto, a chuva intensa no Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre - (crédito: BBC)

Por trás das belas imagens em preto e branco de montanhas, rios e da floresta amazônica — e dos retratos de 12 das 305 etnias indígenas presentes na região apenas no Brasil — Sebastião Salgado documentou histórias de garimpo ilegal, conflitos com madeireiros, garimpeiros e autoridades locais, mortes por falta de atendimento médico e episódios de perseguição.

O fotógrafo morreu nesta sexta-feira (23/5), aos 81 anos, na França, onde vivia, em Paris.

Salgado dedicou sete anos ao projeto Amazônia, transformado em livro (ed. Taschen) e exposição internacional — que passou por Londres, Roma, Paris e São Paulo.

"Os brasileiros têm que saber quem é a Amazônia e quem são esses indígenas, seus nomes. O brasileiro tem que começar a olhar, ver, refletir e tomar posição. Aquilo tudo ali é nosso. Então temos que tomar conta da casa", afirmou à BBC News Brasil a arquiteta Lélia Wanick Salgado, curadora da exposição e parceira do fotógrafo, em 2022.

A seguir, confira algumas imagens do projeto.

A região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, próxima à fronteira com o Peru, abriga sete povos indígenas de contato recente ou permanente, além de pelo menos 14 grupos isolados — oito com registros confirmados e seis em estudo ou sob investigação. Trata-se da maior população indígena não contatada do mundo.

Salgado foi o primeiro a registrar os korubo, em outubro de 2017. Também fotografou os marubo — uma das maiores populações da região, com cerca de 2.500 pessoas.

Os korubo iniciaram os primeiros contatos com não indígenas nos anos 1990, durante um surto de malária. Atualmente, são cerca de 100 pessoas, vivendo em duas aldeias e com pouca interação com o mundo exterior.

Outros grupos permanecem em isolamento e, segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), enfrentam ameaças constantes de invasores, especialmente garimpeiros, em áreas como os rios Jutaí e Jandiatuba. Poucos falam português.

Sebastião Salgado | Taschen Pinu Vakwë Korubo (esq.), com um pássaro cujubi pendurado no ombro, e Xuxu Korubo, com flechas no ombro, foram fotografados por Salgado em 2017

Sebastião Salgado | Taschen Ino Tamashavo mostra os colares típicos dos marubo e seu pássaro de estimação

Beto Marubo, da União dos Povos do Vale do Javari (Univaja), que acompanhou Sebastião Salgado na expedição, relatou à BBC News Brasil, em 2022, os bastidores da viagem.

"Em 2017, Sebastião Salgado me procurou querendo acessar os índios korubo. Na época, eu não sabia quem ele era e disse: 'Não concordo. Esse tipo de trabalho tende a retratar os indígenas como se vivessem isolados e puros, o que não condiz com a realidade. Eles estão vulneráveis diante de uma Funai que falha em protegê-los e, muitas vezes, os coloca em risco. Não acho certo'."

Segundo ele, a decisão foi precedida por semanas de conversa. "Ficamos um mês nessa discussão. Mas ele disse: 'Beto, eu quero e posso ajudar você. Vou levar essa preocupação a todos os fóruns em que eu apresentar essas fotos. Não é só falar, é mostrar. Eles vão se sensibilizar'. E eu acabei indo com ele."

Para Marubo, era fundamental que as imagens fossem acompanhadas de depoimentos dos povos retratados e explicações claras, "para quem não entende nada de índio".

"Antes, as exposições do Sebastião Salgado eram só ele e as fotos. Agora, têm esse componente de dar voz aos indígenas", afirmou.

Sebastião Salgado | Taschen Segundo associações indígenas, o rio Cotingo, visto na foto, é um dos mais visados pelos garimpeiros ilegais que atual na TI Raposa Serra do Sol

A Terra Indígena Raposa Serra do Sol, uma das primeiras e maiores áreas demarcadas no país, também foi retratada no projeto.

O território, símbolo da luta pelos direitos dos povos originários, teve a demarcação confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2009 — uma decisão histórica que estabeleceu diretrizes para processos posteriores.

Entre as condições fixadas pelo STF estão a proibição de ampliar terras já demarcadas, a possibilidade de instalação de bases militares e o livre acesso da Polícia Federal e do Exército, sem necessidade de autorização da Funai. A decisão também vedou o garimpo por indígenas nos territórios.

Cerca de 28 mil indígenas vivem na Raposa Serra do Sol, entre eles macuxis, taurepangs, ingarikós, patamonas e wapichanas, distribuídos em 225 comunidades.

Sebastião Salgado | Taschen Garimpeiros têm voltado a se aproximar do monte Roraima, segundo Ivo Macuxi, após serem expulsos da região nas décadas de 80 e 90

Salgado fotografou terras indígenas até 2019, incluindo a comunidade yanomami de Piaú. Com a pandemia, viagens previstas para 2020, como o retorno à Raposa Serra do Sol, foram canceladas.

Sebastião Salgado | Taschen Sebastião Salgado conseguiu fotografar terras indígenas até 2019, como no caso desta cerimônia yanomami na comunidade Piaú

Sebastião Salgado | Taschen Garimpeiros vão à TI Yanomami principalmente em busca de ouro e cassiterita, usada na fabricação do estanho; na foto, a serra do Marauiá, no Amazonas

Sebastião Salgado | Taschen O pico da Neblina, chamado pelos yanomami de Yaripo, será aberto para visitantes em expedições guiadas pelos indígenas

Sebastião Salgado / Amazonas images O povo Yawanawá passou de 283 pessoas nos anos 1990 para cerca de 1.100 atualmente; na foto, Kanamashi Yawanawá tem as costas pintadas por Keiá Yawanawá

Outro povo retratado por Sebastião Salgado foi o Yawanawá.

Até os anos 1980, os Yawanawá viviam praticamente em regime de escravidão nos seringais do Acre. Homens trabalhavam alcoolizados, jovens fugiam das aldeias, e doenças como malária, tuberculose e sarampo vitimavam crianças e idosos. Pressionados por missionários evangélicos, muitos abandonaram suas tradições e a língua materna.

Na visita ao território, Salgado foi guiado pelo líder Biraci Brasil Yawanawá.

"Fomos o primeiro povo indígena a firmar um contrato comercial com uma empresa norte-americana de cosméticos, em 1987. Ele está em vigor até hoje. Fomos quebrando vários tabus. Todos os que visitaram nossa terra, de certa forma, nos devolveram a autoestima, a confiança, o amor e a paz que nos tiraram. Hoje recebemos parentes desde o norte do Canadá até os Mapuche, no Chile", disse à BBC News Brasil.

Sebastião Salgado | Taschen A retomada cultural dos yawanawá passou por reaprender suas próprias tradições artesanais, que já não eram praticadas pelas novas gerações; Na foto, Miró (Viná) Yawanawá confecciona adornos de penas

Hoje, os Yawanawá são reconhecidos por parcerias com grandes marcas, pela presença em fóruns internacionais e por festivais xamânicos que atraem centenas de visitantes brasileiros e estrangeiros — muitos interessados em ayahuasca e rapé, considerados medicinas sagradas pelo grupo.

Ao longo desse processo de transformação, conquistaram a demarcação de seu território, reinventaram práticas culturais e expulsaram seringueiros e missionários. Sua trajetória se tornou referência para povos indígenas vizinhos, que passaram a seguir caminhos semelhantes.

As imagens captadas por Salgado revelam alguns dos rituais recuperados pela comunidade, como as pinturas corporais e o uso de penas de aves sagradas, especialmente a águia.

Com informações de reportagem publicada em março 2022