Musk diz que melhorias significativas precisam ser feitas no X, após instabilidade

O dono do X e da Tesla, Elon Musk, disse que "melhorias operacionais significativas precisam ser feitas" na rede social, como ficou evidenciado depois de instabilidades serem registradas na plataforma ao longo da semana.

"Eu preciso estar superfocado no X e na Tesla (além do lançamento do Starship na próxima semana), pois temos tecnologias críticas sendo implementadas", escreveu em seu perfil no X, o qual relatou também ter voltado a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, e estar dormindo em salas de conferência ou das fábricas.

"A redundância de tolerância a falhas (failover) deveria ter funcionado, mas não funcionou", completou sobre os problemas na rede.

O empresário ainda mantém o cargo no governo do presidente norte-americano, Donald Trump, ao comandar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). No fim de abril, porém, ele afirmou que reduziria o tempo dedicado ao governo depois de o lucro da Tesla despencar 71% do primeiro trimestre, quando comparado a igual etapa de 2024.