Polícia resgata motorista bêbado antes de trem atingir carro; veja vídeo

Motorista estava alcoolizado e incapaz de seguir as instruções para sair do carro - (crédito: Reprodução/Facebook/Piscataway Township Police Department)

Um homem que estava preso dentro de carro em uma linha férrea foi resgatado por dois policiais momentos antes do trem atingir o veículo. A polícia de Piscataway, nos Estados Unidos, informou que o motorista estava alcoolizado e incapaz de seguir as instruções para sair do carro.

"O profissionalismo e a rápida tomada de decisão, sem dúvida, evitaram uma tragédia", frisou a corporação.

Veja o vídeo:

"Reconhecendo o perigo iminente representado pela aproximação do trem, os policiais removeram o maquinista com rapidez e segurança, poucos segundos antes do impacto", acrescentou a polícia local.

O caso ocorreu em 12 de maio, mas foi divulgado pela polícia na quinta-feira (22/5).

