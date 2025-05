Macron leva tapa de esposa e presidência diz que foi 'briguinha de casal'

O gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, buscou minimizar, nesta segunda-feira (26/5), a repercussão de um vídeo que viralizou nas redes sociais e mostra uma situação inusitada entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, durante a chegada ao Vietnã.

As imagens, registradas pela agência Associated Press na noite de domingo (25/5), mostram o momento em que a porta do avião presidencial se abre em Hanói. Macron aparece de perfil, aparentemente distraído em uma conversa, quando os braços de Brigitte surgem pela lateral. Ela então coloca as mãos no rosto do marido e o empurra de forma abrupta. (veja vídeo abaixo)

Visivelmente surpreso, o presidente rapidamente se volta para a imprensa e acena, tentando retomar a compostura. Na sequência, o casal desce a escada da aeronave. Macron estende o braço em direção à esposa, gesto que costuma marcar suas aparições públicas, mas Brigitte não retribui.

A gravação, amplamente compartilhada nas redes sociais, gerou uma enxurrada de comentários e especulações sobre a relação do casal presidencial. Inicialmente, o gabinete de Macron chegou a questionar a veracidade do vídeo, mas posteriormente confirmou a autenticidade.

















Fontes próximas ao presidente tentaram atenuar o episódio. Um assessor descreveu a cena como uma "briguinha de casal" sem maiores consequências. Outro aliado, sob condição de anonimato, afirmou à AFP que se tratava apenas de "um momento de descontração" entre os dois. “É um sinal de cumplicidade”, disse.

Après un long voyage, nous arrivons à Hanoï avec la délégation française.



Première étape d’une tournée stratégique au Vietnam, en Indonésie puis à Singapour.



C’est dans cette région de l’Indopacifique que se joue une part de notre avenir à tous, Françaises et Français.… pic.twitter.com/xqyk88OPvz — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 25, 2025

O Vietnã é a primeira parada de uma viagem de quase uma semana de Emmanuel Macron pela região. O presidente francês ainda deve visitar Indonésia e Singapura, em uma agenda focada em comércio, cooperação diplomática e segurança no Indo-Pacífico.



*Com informações da AFP

