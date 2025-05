Primeira onda de frio do ano deve atingir 12 Estados e chegar até a Amazônia; entenda - (crédito: BBC Geral)

A primeira onda de frio intenso deste ano deve chegar entre a terça (27/5) e a quarta-feira (28/5) ao Rio Grande do Sul e avançar rapidamente por boa parte do país trazendo chuva e baixas temperaturas.

Na segunda-feira (26/5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para os próximos dias — que significa declínio de temperatura — em 12 Estados: Acre, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Segundo o Inmet, o choque das massas de ar quente e frio poderá provocar, inicialmente, frio severo nos estados do Sul e em áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva, haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas.

A intensa massa de ar frio deve chegar até Rondônia, Acre e sul e sudoeste do Amazonas. Será o primeiro episódio de friagem mais intenso ocorrido na Amazônia neste ano.

As friagens são episódios causados durante o inverno por influência das frentes frias, que ocasionam quedas bruscas de temperatura, causando diminuição da temperatura e umidade do ar, modificando as características ambientais.

O Inmet ainda alerta que na quinta-feira pode haver neve em áreas das Serras Gaúchas e Catarinense, devido ao ar frio intenso e à condição de chuva.

A previsão é que nos Estados do Sul sejam registradas mínimas em torno dos 3°C a 5°C negativos a partir deste dia, quando aumentará também a condição para geada ampla.

A condição de geada pode atingir também áreas do sul do Mato Grosso do Sul.

Em São Paulo, assim como no sul do Rio de Janeiro, a queda nas temperaturas está prevista para ocorrer na quinta-feira.

Chuvas

Enquanto o frio avança pelas regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e do Norte, a região Nordeste vem sendo atingida pelas chuvas.

Os volumes desde o início de maio já superara a média histórica para o mês. No período de 1 a 23 de maio, o Inmet contabilizou pouco mais de 460 mm na região de João Pessoa e Maceió.

O total de chuva acumulado em Salvador também já está perto dos 400 mm e na região de Aracaju, em torno dos 350 mm. Na região do Recife já choveu cerca de 400 mm pela medição do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A previsão para os próximos dias é de mais chuva por todo o litoral do Nordeste devido à passagem de uma nova frente fria pela costa da Bahia, deixando a região em atenção.