Viagem em pé? Modelo de assento de avião na vertical causa polêmica

Uma empresa italiana de design de assentos causou polêmica nas redes sociais ao ter imagens de um protótipo de “ assento em pé”, ou na vertical, viralizadas. Apenas um conceito “provocativo” até o momento, a ideia da companhia é “desafiar limites do que as viagens aéreas poderiam um dia parecer”.

Antes planejados para serem fixados em trilhos, os assentos evoluíram para conter montagens mais fortes, com postes conectando as respectivas fileiras do chão ao teto. Além disso, o design foi reformulado para comportar mais acolchoamento.