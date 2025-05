Elon Musk deixa governo Trump: "Tempo programado" 

Direcionando-se à equipe que geria até o momento, o Doge, enfatizou que a missão em questão, de redução de despesas, “apenas se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo”.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.