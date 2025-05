O vilarejo na Suiça soterrado por geleira

O vilarejo suíço de Blatten foi praticamente destruído após o colapso de um enorme pedaço de uma geleira.

Embora o vilarejo tenha sido evacuado há alguns dias devido ao receio de que a geleira Birch estivesse se desintegrando, uma pessoa está desaparecida. Muitas casas foram completamente soterradas.

O prefeito de Blatten, Matthias Bellwald, declarou que "o inimaginável aconteceu", mas disse que o vilarejo ainda tem futuro.

As autoridades locais solicitaram apoio da unidade de socorro do exército suíço. Membros do governo estavam a caminho do local.

O desastre que atingiu Blatten é o pior pesadelo para as comunidades dos Alpes.

Os 300 moradores da vila tiveram que abandonar suas casas em 19 de maio, depois que geólogos que monitoravam a área alertaram que a geleira parecia instável. Agora, muitos deles talvez nunca mais consigam retornar às suas casas.

Em meio a lágrimas, Bellwald declarou: "Perdemos nosso vilarejo, mas não nosso coração. Vamos nos apoiar e nos confortar mutuamente. Depois de uma longa noite, o amanhecer voltará."

EPA O vilarejo ficou soterrado pelo deslizamento de terra após o derretimento da geleira

O governo suíço já prometeu financiamento para garantir que os moradores possam permanecer pelo menos na região do vilarejo.

Mas o diretor do escritório regional de Riscos Naturais, Raphaël Mayoraz, alertou que novas evacuações podem ser necessárias nas áreas próximas a Blatten.

As mudanças climáticas estão fazendo com que as geleiras derretam cada vez mais rápido. O permafrost — uma espécie de "cola" que mantém altas montanhas unidas — também está derretendo.

EPA O vilarejo ficou completamente soterrado

Deslizamento

Imagens de drones mostraram o colapso de uma grande parte da Geleira Birch por volta das 15h30 da tarde do horário local na quarta-feira (28/5). O deslizamento de terra que varreu Blatten provocou um estrondo ensurdecedor, deixando uma enorme nuvem de poeira.

Glaciologistas que monitoram o derretimento do gelo vêm alertando há anos que algumas cidades alpinas podem estar em risco. E Blatten não foi o primeiro vilarejo a ser evacuado.

No leste da Suíça, moradores da vila de Brienz foram evacuados há dois anos porque a encosta da montanha estava se desintegrando.

Desde então, eles só foram autorizados a retornar por curtos períodos.

Em 2017, oito excursionistas morreram e muitas casas foram destruídas quando o maior deslizamento de terra em mais de um século ocorreu perto da vila de Bondo.

O relatório mais recente sobre o estado das geleiras da Suíça sugeriu que elas poderiam desaparecer completamente dentro de um século se as temperaturas globais não forem mantidas dentro de um limite de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, conforme acordado há dez anos por quase 200 países no Acordo Climático de Paris.

Muitos climatologistas sugerem que essa meta já foi descumprida, o que significa que o derretimento glacial continuará se acelerando, aumentando o risco de inundações e deslizamentos de terra e ameaçando mais comunidades como Blatten.