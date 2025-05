Como primeira onda de frio do ano avança pelo Brasil derrubando temperaturas

A primeira onda de frio intenso deste ano que chegou esta semana ao Rio Grande do Sul e está avançando por boa parte do país trazendo chuva e baixas temperaturas.

Em São Paulo, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretou estado de alerta para baixas temperaturas em toda a capital paulista — com máxima de 19 graus e mínima de 11 graus ao longo desta quinta-feira (29/05). Há expectativa de um novo recorde de temperatura mínima entre a madrugada e o amanhecer da sexta-feira (30/05).

Segundo a agência Climatempo, o ar polar que começou no Sul agora está derrubando temperaturas no centro do país nesta quinta-feira.

Mesmo no Sul, o frio deve persistir, com previsão de neve no alto das serras gaúcha e catarinense.

"No Sudeste, a frente fria chega ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais no período da noite, mudando o tempo e favorecendo pancadas de chuva nessas áreas, porém sem previsão de acumulados elevados", diz o boletim da Climatempo.

Já em São Paulo, o ar polar avança com força, derrubando ainda mais as temperaturas.

"O dia começa com possibilidade de recorde de frio em várias cidades, principalmente no sul e oeste paulista", diz o boletim.

No Centro-Oeste, a frente fria está avançando no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, derrubando temperaturas. Existe uma previsão de geada para o sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul.

No Nordeste, a previsão é de chuvas do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Já no Norte, a temperatura cai em Rondônia.

As mudanças na pressão atmosférica e na temperatura também estão provocando fortes ventos.

Segundo a Climatempo, rajadas de mais de 100 km/h foram observadas em Mato Grosso do Sul.

"As fortes rajadas de vento de quase 60 km/h que já ocorreram na cidade de São Paulo, rajadas com um pouco mais de 90 km/h no pico do Couto, na região de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, e outras rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h por hora que já foram observadas pelo interior de São Paulo e no Sul do Brasil estão associadas com deslocamento desta potente frente fria."

No litoral do Rio Grande do Sul, um ciclone extratropical poderia estar se formando, também com fortes rajadas de vento.

Na segunda-feira (26/5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta laranja para a semana — que significa declínio de temperatura — em 12 Estados: Acre, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Segundo o Inmet, o choque das massas de ar quente e frio provocaria frio severo nos estados do Sul e em áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva, haveria queda brusca das temperaturas sobre essas áreas.

A intensa massa de ar frio deve chegar até Rondônia, Acre e sul e sudoeste do Amazonas. Será o primeiro episódio de friagem mais intenso ocorrido na Amazônia neste ano.

As friagens são episódios causados durante o inverno por influência das frentes frias, que ocasionam quedas bruscas de temperatura, causando diminuição da temperatura e umidade do ar, modificando as características ambientais.

Paulo Pinto/Agência Brasil Inmet emitiu alerta laranja de queda de temperatura para 12 Estados

O Inmet já alertava que na quinta-feira poderia haver neve em áreas das Serras Gaúchas e Catarinense, devido ao ar frio intenso e à condição de chuva.

Em São Paulo, assim como no sul do Rio de Janeiro, a queda nas temperaturas estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira.

Chuvas

Enquanto o frio avança pelas regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste e do Norte, a região Nordeste vem sendo atingida pelas chuvas.

Os volumes desde o início de maio já superara a média histórica para o mês. No período de 1 a 23 de maio, o Inmet contabilizou pouco mais de 460 mm na região de João Pessoa e Maceió.

O total de chuva acumulado em Salvador também já está perto dos 400 mm e na região de Aracaju, em torno dos 350 mm. Na região do Recife já choveu cerca de 400 mm pela medição do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

A previsão para os próximos dias é de mais chuva por todo o litoral do Nordeste devido à passagem de uma nova frente fria pela costa da Bahia, deixando a região em atenção.