As imagens impressionantes de vilarejo na Suíça soterrado por geleira

Um vilarejo centenário desapareceu em segundos.

Na quarta-feira (28/5), a vila suíça de Blatten foi praticamente destruída após o colapso de um enorme pedaço de uma geleira.

Embora a vila tenha sido evacuada há alguns dias devido ao receio de que a geleira Birch estivesse se desintegrando, uma pessoa foi dada como desaparecida e muitas casas foram completamente soterradas.

O prefeito de Blatten, Matthias Bellwald, declarou que "o inimaginável aconteceu", mas disse que a vila ainda tem futuro.

EPA Imagens aéreas mostram antes e depois do colapso da geleira

Os 300 moradores da vila tiveram que abandonar suas casas em 19 de maio, depois que geólogos que monitoravam a área alertaram que a geleira parecia instável. Agora, muitos deles podem nunca mais retornar.

"O que sabemos é que as mudanças climáticas em áreas de alta altitude não são propícias à estabilidade das encostas rochosas", explicou a glaciologista Mylene Jacquemart.

"Portanto, com o aumento das temperaturas, mais água fica disponível por meio do congelamento e do degelo, e a precipitação pode cair com mais frequência como chuva do que como neve, mesmo em áreas de alta altitude", acrescentou.

EPA Blatten, no sul da Suíça, foi destruída após uma avalanche na quarta-feira

O deslizamento de terra que varreu Blatten soou como um rugido ensurdecedor ao descer para o vale, deixando uma enorme nuvem de poeira.

Glaciologistas que monitoram o derretimento alertam há anos que algumas cidades alpinas podem estar em risco, e Blatten nem sequer é a primeira a ser evacuada.

EPA As casas do vilarejo ficaram submersas

Equipes de resgate, utilizando cães farejadores e scanners térmicos, procuraram um homem de 64 anos desaparecido, mas não encontraram nada.

A busca foi suspensa na tarde da quinta-feira porque os destroços estavam muito instáveis ??e poderiam ocorrer novos deslizamentos de rochas.

Reuters A reconstrução do povoado será difícil

As autoridades de Blatten prometeram reconstruir a vila, mas a limpeza da área deve levar meses ou até anos.

Enquanto isso, comunidades nos Alpes estão olhando para cima e se perguntando qual será a próxima, descreveu Imogen Foulkes, correspondente da BBC na Suíça.

EPA Trezentos moradores foram evacuados em antecipação à possibilidade de uma avalanche