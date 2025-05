Região italiana rompe relações com Israel por Gaza

O presidente da região italiana da Emília-Romanha pediu, neste sábado (31), em uma mensagem a todos os dirigentes regionais, a interrupção de "qualquer forma de relação institucional" com Israel devido à "gravíssima violência em curso na Faixa de Gaza".

Michele de Pascale, do Partido Democrático (PD, centro-esquerda), convidou todos os dirigentes regionais a cessarem todas as relações com representantes do governo israelense, exceto se forem "abertamente e claramente motivadas pela vontade de parar o massacre em curso".

Ele lembrou também que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é objeto de uma ordem de captura internacional do Tribunal Penal Internacional (TPI).