O britânico acusado de conspirar para exportar tecnologia militar dos EUA para China

Um britânico foi indiciado nos Estados Unidos acusado de tentar contrabandear "tecnologia militar americana sensível" para a China, incluindo mísseis, radares de defesa aérea e drones.

O britânico John Miller, de 63 anos, e o chinês Cui Guanghai, de 43, são acusados pelo FBI de conspiração para cometer perseguição e conspiração interestadual, contrabando e violações da Lei de Controle de Armas.

Miller é residente permanente nos EUA. Ele e Cui foram presos na Sérvia e podem ser extraditados para os EUA.

O ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está prestando assistência consular a um cidadão britânico após sua prisão em abril e que está "em contato com as autoridades locais e sua família".

Documentos judiciais sugerem que os dois homens discutiram maneiras de exportar um dispositivo que poderia ser usado para criptografia. Eles teriam pago um depósito de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões) pelo equipamento.

Miller e Cui também são acusados de tentar "assediar" um manifestante antigoverno chinês — o que incluiu instalar um dispositivo de rastreamento em seu carro e cortar seus pneus.

O procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, acusou ambos de realizar um "ataque flagrante" à segurança nacional dos EUA e aos seus valores democráticos.

Ele acrescentou: "Este Departamento de Justiça não tolerará repressão estrangeira em solo americano, nem permitiremos que nações hostis se infiltrem ou explorem nossos sistemas de defesa."

Se for considerado culpado, Miller poderá pegar até 20 anos de prisão por violação da Lei de Controle de Exportação de Armas e 10 anos por contrabando.

Documentos judiciais detalham como os homens supostamente solicitaram a aquisição de artigos de defesa dos EUA, incluindo mísseis, radares de defesa aérea, drones e dispositivos criptográficos para exportação ilegal para a China.

Os documentos dizem que Cui e Miller discutiram com dois indivíduos — identificados como "Indivíduo 5" e "Indivíduo 6" nos documentos judiciais — como exportar um dispositivo criptográfico dos EUA para a China.

Os itens que os homens supostamente discutiram usar para contrabandear a tecnologia incluem pequenos eletrônicos, um liquidificador e um motor.

A acusação também alega que a dupla alistou dois indivíduos nos EUA para executar um complô que teria impedido uma vítima de protestar contra a presença do presidente chinês Xi Jinping na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada em Los Angeles em novembro de 2023.

Miller e Cui não sabiam que esses dois indivíduos — identificados nos documentos judiciais como "Indivíduo 1" e "Indivíduo 2" — estavam agindo sob as instruções do FBI.

"A acusação alega que atores estrangeiros chineses atacaram uma vítima em nosso país porque ela criticou o governo chinês e seu presidente", disse o procurador dos EUA, Bill Essayli, do Distrito Central da Califórnia.

"Meu gabinete continuará a usar todos os métodos legais disponíveis para responsabilizar estrangeiros envolvidos em atividades criminosas em nosso território."

Um esquema semelhante teria ocorrido na primavera de 2025, quando a suposta vítima anunciou em um vídeo público que planejava revelar duas novas estátuas artísticas que representavam Xi e sua esposa.

Cui e Miller pagaram a outros dois indivíduos — identificados nos documentos judiciais como "Indivíduo 3" e "Indivíduo 4" — para tentar dissuadir a suposta vítima de compartilhar sua exibição online de estátuas.

Esses indivíduos receberam US$ 36 mil — mas a acusação observa que essas duas pessoas também eram filiadas e agiam sob a orientação do FBI.

Os dois homens permanecem na Sérvia e os EUA estão coordenando com autoridades sérvias sobre suas extradições pendentes.

"Uma acusação é meramente uma alegação", afirmou o Ministério Público do Distrito Central da Califórnia em um comunicado. "Todos os réus são considerados inocentes até que se prove a sua culpa, além de qualquer dúvida plausível, em um tribunal."