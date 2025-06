'Gaza está pior que o inferno na Terra', diz chefe da Cruz Vermelha à BBC

Gaza se tornou pior do que o inferno na Terra, de acordo com a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric. - (crédito: Getty Images)

Gaza se tornou pior do que o inferno na Terra, de acordo com a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric.

Em uma entrevista à BBC na sede do CICV em Genebra, Spoljaric disse que a humanidade está falhando. Os Estados não estão fazendo o suficiente para acabar com a guerra, acabar com o sofrimento dos palestinos e libertar os reféns israelenses, acrescenta.

Segundo ela, os palestinos foram despojados da dignidade humana. O direito humanitário internacional está sendo esvaziado.

O que está acontecendo em Gaza, segundo ela, ultrapassa qualquer padrão legal, moral e humano aceitável.

Pelo terceiro dia consecutivo, palestinos foram mortos enquanto se reuniam para coletar ajuda.

O CICV é uma organização internacional que atua em zonas de guerra. Ele tem mais de 300 funcionários em Gaza, a maioria palestinos.

Seu hospital cirúrgico em Rafah, no sul de Gaza, é a instalação médica mais próxima da área onde muitos palestinos foram mortos durante a caótica distribuição de ajuda nos últimos dias, perto de locais administrados pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF), apoiada por Israel e pelos EUA.

O CICV diz que ontem de manhã suas equipes cirúrgicas de Rafah receberam 184 pacientes, incluindo 19 pessoas mortas na chegada e outras oito que morreram de seus ferimentos pouco tempo depois. Esse foi o maior número de vítimas de um único incidente no hospital de campanha desde que ele foi criado, há pouco mais de um ano.

O CICV é considerado o guardião das Convenções de Genebra. A quarta, acordada após a Segunda Guerra Mundial, foi criada para proteger os civis em guerras.

As regras da guerra, segundo Spoljaric, se aplicam a todas as partes.

Os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 não foram justificativa para os eventos atuais, diz ela. Spoljari? diz que o CICV está profundamente preocupado com o discurso de vitória a todo custo, guerra total e desumanização.

Getty Images Gaza se tornou pior do que o inferno na Terra, de acordo com a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric.

Centros de distribuição de ajuda fechados

Os centros de distribuição de ajuda em Gaza serão fechados hoje depois que os militares israelenses avisaram que as estradas que levam aos locais serão consideradas "zonas de combate".

A Gaza Humanitarian Foundation (GHF), uma controversa rede de ajuda apoiada pelos EUA e por Israel que começou a operar na semana passada, diz que está fechando seus sites para "trabalhos de atualização, organização e melhorias de eficiência".

Em uma atualização separada, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que as pessoas seriam "proibidas" de entrar nos centros de distribuição ou de viajar pelas estradas que levam a eles.

Isso ocorre depois que pelo menos 27 palestinos foram mortos por disparos israelenses perto de um centro de distribuição na terça-feira, de acordo com a Agência de Defesa Civil administrada pelo Hamas. As IDF afirmam que suas tropas dispararam tiros depois de identificar suspeitos que se dirigiram a elas "desviando-se das rotas de acesso designadas".

Foi o terceiro incidente mortal em um mesmo dia que ocorreu em uma rota para um local da GHF.

A ONU alertou que mais de dois milhões de pessoas correm o risco de morrer de fome em Gaza, depois de uma proibição israelense total de remessas de alimentos e outras ajudas que durou 11 semanas.

Acordo

Os EUA tentam, no momento, negociar um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

O Hamas respondeu à proposta de cessar-fogo dos EUA declarando que está disposto a libertar 10 reféns israelenses vivos e 18 reféns mortos em troca de mil prisioneiros palestinos.

No entanto, o grupo também reiterou suas exigências por uma trégua permanente, a retirada completa de Israel de Gaza e garantias para a continuidade do fluxo de ajuda humanitária. Nenhuma dessas exigências está incluída no acordo em discussão.

O Hamas alegou ter apresentado sua resposta, acrescentando à proposta de Steve Witkoff, enviado especial do presidente americano Donald Trump para o Oriente Médio.

Witkoff afirmou que a proposta do Hamas é "inaceitável e só nos atrasa" e insistiu que o acordo com os EUA é "a única maneira de concluir um cessar-fogo de 60 dias nos próximos dias".

Pelo menos 54.381 pessoas morreram em Gaza durante a guerra que eclodiu após o Hamas lançar ataques contra Israel em 7 de outubro de 2023, de acordo com o Ministério da Saúde do território.