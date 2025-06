"Peixe do fim do mundo" reaparece em praia na Austrália

Um peixe-remo, mais conhecido como peixe do "fim do mundo" ou do "juízo final", foi encontrado novamente na areia de uma praia — desta vez na Austrália, em Ocean Beach, Tasmânia — na segunda-feira (2/6). O animal é visto em diversas partes do mundo como significado de um presságio para coisas ruins.

O novo aparecimento do peixe foi publicado pelo Jornal The Guardian. Nos últimos anos, o cardume foi encontrado em países como EUA, Japão, Chile, México, Vietnã e Tailândia. Na Austrália, essa é a primeira vez.

A espécie é dona de uma aparência peculiar: grande, com um corpo longo, prateado e em formato de fita. O peixe pode crescer até mais de 9 metros, tem olhos grandes e espinhos vermelhos que, juntos, formam uma coroa.

O que foi encontrado na Tasmânia tinha apenas 2,7 metros de comprimento.

Costumam abrigar águas profundas e se reproduzem em áreas menos exploradas pelos cientistas. Então, quando um animal desses emerge, significa que provavelmente está doente ou à beira de morte, segundo pesquisadores. No entanto, supersticiosos enxergam o peixe como o sinal de alguma tragédia perto.

Outro hipótese, esta da mitologia japonesa, diz que se eles sobem propositalmente à superfície e se encalham quando sentem que há problemas no horizonte.