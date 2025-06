As microsséries chinesas com episódios de 1 minuto que viraram febre no mundo

Depois que a popularidade do TikTok explodiu, conquistando uma geração viciada em vídeos curtos, uma nova tendência chinesa com formato igualmente radical está se espalhando pelo mundo.

Os aplicativos de celular que permitem assistir a microdramas ficaram entre os aplicativos de entretenimento mais baixados no ano passado, em inúmeros países.

Os microdramas são compostos de dezenas de episódios, com um ou dois minutos de duração. Seu conteúdo é novelesco e o ritmo é acelerado.

Títulos como A Vida Dupla do Meu Marido Milionário e Predestinada ao Meu Alfa Proibido sugerem que essas microsséries não pretendem criar uma nova forma superior de arte.

Em menos de uma hora, os espectadores podem sentir todo um espectro de emoções – e observar uma sucessão quase infinita de ganchos e suspense, como se estivessem assistindo a uma telenovela de 100 horas em velocidade acelerada.

"Adoro", escreveu um usuário na plataforma Reddit. "Eles não perdem tempo, eles simplesmente começam a se beijar logo de cara."

Quase um bilhão de downloads

Até o mês de março de 2025, os aplicativos de microsséries foram baixados cerca de 950 milhões de vezes em todo o mundo, segundo a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower.

"Eles são acessíveis, móveis, rápidos e viciantes", afirma a economista Alicia García-Herrero, do think tank (centro de pesquisa e debates) Bruegel, com sede em Bruxelas, na Bélgica.

As empresas responsáveis pelos aplicativos de microsséries mais baixados estão sediadas em países como os Estados Unidos e Singapura, mas suas raízes estão na China.

Algumas das séries são filmadas em chinês e dubladas em inglês. Mas, agora, também há séries produzidas em inglês, no Reino Unido e nos EUA.

A produtora Liu Shanshan, de Londres, criou uma empresa de filmagem de microsséries no início de 2024. Ela conta que já produziu 15 séries para diversas plataformas.

Em média, uma série com 40 a 50 episódios leva cerca de sete a 10 dias para filmar, segundo ela. Os atores são britânicos, mas a equipe de produção reúne cidadãos britânicos e chineses.

BBC Set de filmagem da microssérie Meu Amante Real Secreto, em Londres

Uma série recente é uma saga de amor com 58 episódios, intitulada Meu Amante Real Secreto ("My Royal Secret Lover", no original em inglês).

O personagem principal é o Duque de Woodsbury, interpretado pelo astro da TV Digby Edgley. Ele ganhou fama em um reality show britânico chamado Made in Chelsea.

Edgley percebeu que as microsséries seriam uma oportunidade para lançar sua carreira de ator.

"Acho que é uma grande experiência para os atores", ele conta. "Seu ritmo é muito, muito rápido."

Na China, a produção de microsséries é ainda mais rápida. Até 100 episódios podem ser filmados por semana, segundo a publicação estatal The Paper.

A China produziu mais de 30 mil microdramas em 2024, segundo a Associação Chinesa de Serviços de Netcasting. Juntos, eles arrecadaram 50,4 bilhões de yuans (US$ 7 bilhões, cerca de R$ 39,2 bilhões).

O valor é maior que a receita total de bilheteria dos cinemas chineses, que totalizou 42,5 bilhões de yuans (US$ 5,9 bilhões, cerca de R$ 33 bilhões).

A 'censura' na China

Mas esta indústria já enfrenta cada vez mais controle.

Em fevereiro, mais de 1,2 mil microsséries foram retiradas dos aplicativos domésticos chineses, incluindo o Douyin, a versão chinesa do TikTok.

As microsséries devem servir como "um novo canal para o desenvolvimento e a expansão dos valores tradicionais", segundo a Administração Nacional de Rádio e Televisão da China.

Além de proibir conteúdo "violento e pornográfico", os dramas considerados "vulgares e de mau gosto" também deverão ser reformulados, segundo o órgão regulador.

Os censores não definiram o que é "vulgaridade", mas indicaram que roteiros que mostram um CEO (diretor-executivo de uma empresa) bilionário se apaixonar por uma faxineira, ou uma enteada que sofre bullying da madrasta, são inadequados.

O professor Oscar Zhou, da Universidade de Kent, no Reino Unido, afirma que os censores chineses estão brincando de pega-pega, depois da rápida explosão dos microdramas.

"Toda esta indústria é muito nova e, por isso, a censura, todo o mecanismo está ficando para trás", explica ele.

Uma das séries derrubadas do Douyin em novembro passado foi O Homem Mais Rico do Mundo É Meu Pai. Ela foi condenada por "promover o materialismo e exibir um estilo de vida luxuoso e extravagante".

Mas outra série com roteiro similar ainda está disponível nos sites chineses. Ela se chama Neta Divorciada de um Bilionário.

Depois do seu lançamento na China em 2023, ela foi dublada em inglês e atingiu mais de quatro milhões de visualizações no YouTube.

A série foi tão popular que sua produtora, a empresa ShortMax, fez um remake em japonês no ano passado, como parte da sua estratégia de expansão para novos mercados.

Além do Japão, a ShortMax também adaptou seu conteúdo para mercados como a Indonésia, Tailândia e Malásia, segundo o CEO da empresa, Liu Jinlong.

Outra companhia, a ReelShort, lançou diversas séries faladas em espanhol, com atores latino-americanos. Os teasers de séries como Beije-Me pela Última Vez receberam milhões de visualizações no TikTok e no Instagram.

BBC

Os Estados Unidos são o mercado mais lucrativo, segundo a Sensor Tower. Mas o primeiro trimestre de 2025 observou perto de 100 milhões de downloads na América Latina e cerca de 87 milhões de downloads no sudeste asiático.

A empresa chinesa de dados DataEye observa que as empresas, agora, buscam o Oriente Médio e a África para dar continuidade à sua expansão.

Kum Sandy é fã das microsséries em Camarões. Ela conta que começou a assistir aos microdramas chineses em 2023, depois de encontrar anúncios de teasers nas redes sociais.

No ano passado, ela assistiu a mais de 60 séries. Os títulos incluíram Noivo, Casei com Seu Pai e A Vingança da Criada.

"Fiquei obcecada, por assim dizer", confessa Sandy.

Com colaboração de Jack Lau.