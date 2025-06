Trump x Musk: os 10 dias que acabaram com 'bromance' entre bilionário e presidente

Elon Musk afirmou ter ficado "decepcionado" com o "grande e belo projeto de lei" de Trump, entrevista ao programa de TV CBS Sunday Morning - (crédito: Reuters)

A parceria entre Donald Trump – o líder do país mais rico do mundo – e Elon Musk – a pessoa mais rica do planeta – parecia um casamento perfeito. Mas os últimos 10 dias viram um gentil desentendimento entre a dupla se transformar em uma amarga rispidez.

Aqui estão os momentos públicos que causaram o fim das relações entre os dois.

Quarta-feira, 28 de maio

Em entrevista à CBS News, emissora parceira da BBC nos Estados Unidos, Musk critica os planos de Trump para um novo projeto de lei sobre impostos e gastos. Ele disse que a legislação o deixou "decepcionado".

Trump admite posteriormente aos repórteres que "não está satisfeito com certos aspectos" do projeto de lei. Mas que, ao mesmo tempo, está "empolgado" com outros pontos, como a redução de impostos.

O presidente não comenta diretamente as observações de Elon Musk.

Quinta-feira, 29 de maio

Musk anuncia que irá deixar o governo Trump após o final do seu prazo programado como funcionário especial do governo. Ele chefiou uma missão de corte de gastos, conhecida como Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

Sexta-feira, 30 de maio

Trump elogia Musk, quando ele aparece com um olho roxo para uma entrevista coletiva, no seu último dia na Casa Branca.

Musk "na verdade, não está saindo", diz o presidente. Ele continuará "indo e voltando" para a Casa Branca.

Segunda-feira, 2 de junho

Trump defende seu "grande e belo projeto de lei" em uma postagem na rede Truth Social. Ele afirma que estão surgindo "muitas afirmações falsas" sobre sua política econômica histórica.

Terça-feira, 3 de junho

Musk ataca novamente o projeto de lei de Trump. Ele o chama de "massivo, ultrajante, repleto de gastos [parlamentares]" e "abominação nojenta", em uma postagem no X, antigo Twitter.

A nota marca o início de uma escalada nos comentários de Musk nas redes sociais.

Quarta-feira, 4 de junho, 13h57, hora local (14h57 em Brasília)

Musk pede um novo projeto de lei sobre os gastos do governo americano "que não aumente massivamente o déficit [orçamentário], nem o teto de gastos".

Quarta-feira, 4 de junho, 14h50

Musk incentiva seus seguidores a telefonar para seus parlamentares, opondo-se ao projeto de lei de Trump.

Quinta-feira, 5 de junho, 11h20

Musk cita uma série de postagens antigas de Trump no X, feitas entre 2012 e 2013, criticando os gastos governamentais.

Quinta-feira, 5 de junho, 12 horas

No Salão Oval da Casa Branca, ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz, Trump afirma que ele e Musk "tinham" um grande relacionamento, mas "não sei se ainda teremos".

O presidente também declara que Musk está "preocupado" com o possível corte de subsídios para veículos elétricos com o seu projeto de lei, o que prejudicaria as empresas do bilionário – a Tesla e a SpaceX.

Quinta-feira, 5 de junho, 12h19

Musk responde em tempo real ao pronunciamento de Trump no Salão Oval, rejeitando os argumentos do presidente.

Quinta-feira, 5 de junho, 12h24

De volta à Casa Branca, Trump declara aos repórteres que Musk conhecia "cada aspecto do projeto de lei" e afirma estar "muito decepcionado com Elon".

Quinta-feira, 5 de junho, 12h25

"Errado", responde Musk no X.

"Este projeto de lei nunca foi mostrado para mim, nem mesmo uma vez, e foi aprovado na calada da noite – tão rápido que quase ninguém no Congresso o leu!"

Quinta-feira, 5 de junho, 12h44

Musk desenterra antigas postagens de Trump no X, destacando momentos em que o presidente criticava o déficit orçamentário americano.

"Onde está este cara, hoje??", pergunta ele.

Quinta-feira, 5 de junho, 12h46

Em resposta a outro usuário do X, Musk afirma: "Sem mim, Trump teria perdido a eleição."

E prossegue: "Quanta ingratidão."

Quinta-feira, 5 de junho, 13h44

Musk vai adiante e afirma no X que "o Grande Projeto Feio vai AUMENTAR o déficit para US$ 2,5 trilhões" (cerca de R$ 13,9 trilhões).

Quinta-feira, 5 de junho, 13h49

Musk continua citando postagens antigas de Trump no X sobre os gastos do governo.

"Onde está o homem que escreveu estas palavras? Ele foi substituído por um dublê!?"

Quinta-feira, 5 de junho, 13h57

"Está na hora de criar um novo partido político nos Estados Unidos, que realmente represente os 80% entre um e outro?", pergunta Musk em uma pesquisa no X.

Quinta-feira, 5 de junho, 14h37

Trump começa a postar na sua plataforma Truth Social.

Ele afirma que Musk ficou "desgastado" e ele pediu para que o bilionário saísse da Casa Branca. O presidente também alega que Musk "ficou MALUCO".

Musk chama a afirmação de "óbvia mentira".

"A forma mais fácil de economizar no nosso orçamento", prossegue Trump, em outra postagem, "é encerrar os Contratos e Subsídios Governamentais de Elon."

Quinta-feira, 5 de junho, 15h10

Musk afirma, sem fornecer provas, que Trump é mencionado nos "arquivos de Epstein".

Ele se refere a evidências e documentos judiciais coletados por investigadores, que serviram para condenar o agressor sexual Jeffrey Epstein (1953-2019).

Quinta-feira, 5 de junho, 16h06

Em postagem na rede Truth Social, Trump afirma que não se importa em ver "Elon se voltando contra mim" e continua a defender seu projeto de lei.

Quinta-feira, 5 de junho, 16h09

Em resposta à sugestão de Trump de cancelar os contratos do governo com as empresas de Musk, o bilionário afirma que irá desativar "imediatamente" a espaçonave Dragon, capaz de viajar até a Estação Espacial Internacional.

Quinta-feira, 5 de junho, 16h11

Musk parece apoiar o impeachment de Trump, ao mencionar um teórico da conspiração que compartilhou sua acusação sobre os arquivos de Epstein e o presidente.

Quinta-feira, 5 de junho, 16h26

Musk ataca outra política simbólica de Trump: as tarifas de importação.

Em uma postagem no X, ele afirma que elas "irão causar recessão na segunda metade deste ano".

Quinta-feira, 5 de junho, 21h27

Musk parece amolecer.

Outro bilionário apoiador de Trump, Bill Ackman, pediu no X que a dupla "fizesse as pazes para benefício do nosso grande país".

"Você não está errado", responde ele.

Sexta-feira, 6 de junho, 8h05

Trump descreve Musk como "o homem que perdeu o juízo", em entrevista à rede de TV ABC News. O presidente também destaca que "não está particularmente" interessado em falar com o bilionário.

A Casa Branca informa à BBC que Trump não pretende falar hoje com o bilionário da tecnologia, apesar dos relatos de que eles fariam contato por telefone mais tarde.

A CBS também noticia que Trump estuda vender seu carro da marca Tesla, que ele havia comprado ao tentar ajudar Musk a promover a sua empresa.