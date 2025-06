Como Trump e Musk ainda estão ligados — apesar da briga

As doações de Musk a Trump e outros republicanos nos últimos anos foram enormes: US$ 290 milhões (mais de R$ 1,6 bi) - (crédito: Reuters)

A disputa entre dois dos bilionários mais poderosos do mundo não dá sinais de que está chegando ao fim depois que o presidente dos EUA afirmou na sexta-feira (6/6) que o homem mais rico do mundo havia "perdido a cabeça".

Neste sábado (7/6), Trump disse que sua relação com Elon Musk chegou ao fim, em entrevista à emissora NBC News. Ao ser questionado se "gostaria de reparar os laços rompidos", o presidente respondeu que "não".

Embora observadores tenham especulado por muito tempo que Donald Trump e Elon Musk acabariam se desentendendo, poucos previram a velocidade e a ferocidade com que a briga nas redes sociais explodiu.

Um telefonema que supostamente deveria ter acontecido na sexta-feira não aconteceu, e Trump estaria considerando vender o Tesla vermelho que comprou da empresa de Musk em março.

A desavença entre eles sobre os gastos do governo americano pode ter implicações de longo alcance para a indústria americana.

Desde que Musk prometeu seu apoio incondicional ao presidente após uma tentativa de assassinato na Pensilvânia, há menos de um ano, os interesses políticos e comerciais dos dois homens se entrelaçaram cada vez mais.

Em diversas áreas importantes — incluindo financiamento político, contratos governamentais e seus relacionamentos pessoais —, os dois passaram a depender um do outro, o que significa que o fim da aliança provavelmente será algo confuso.

Isso complica as consequências da ruptura e garante que, independentemente de onde a briga se desenrole, eles continuarão conectados — e eles têm o potencial de se prejudicarem mutuamente de diversas maneiras.

Financiamento de campanha

Ao longo do último ano, as doações de Musk a Trump e outros republicanos foram enormes – totalizando US$ 290 milhões (mais de R$ 1,6 bi), de acordo com o site de monitoramento de financiamento de campanha Open Secrets.

Musk afirmou na quinta-feira (5/6) que o presidente venceu a eleição por sua causa e reclamou de "ingratidão".

Há um contraexemplo óbvio. No início deste ano, Musk investiu US$ 20 milhões (R$ 111 milhões) em uma disputa judicial crucial em Wisconsin; no entanto, seu candidato republicano escolhido perdeu por 10 pontos percentuais em um estado que Trump venceu em novembro passado.

Ainda assim, as doações de Musk representam uma grande quantia de dinheiro que os republicanos sentirão falta enquanto tentam manter sua vantagem no Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro de 2026.

De qualquer forma, isso poderia ter sido um problema que eles já enfrentavam. Musk já havia dito que contribuiria "muito menos" para campanhas no futuro.

Mas será que o desentendimento com a Casa Branca poderia levar Musk não apenas a recuar, mas também a investir seu dinheiro na oposição a Trump?

Ele deu a entender isso na quinta-feira, quando publicou uma enquete no X com a pergunta: "É hora de criar um novo partido político na América que realmente represente os 80% do meio?"

Contratos e investigações governamentais

As empresas de Musk, incluindo a SpaceX, sua subsidiária Starlink e a Tesla, fazem muitos negócios com o governo dos EUA.

Só a SpaceX recebeu US$ 20,9 bilhões (R$ 116 bi) em contratos com o governo dos EUA desde 2008, de acordo com análise da BBC Verify.

Trump percebe que isso lhe dá vantagem sobre o homem mais rico do mundo.

Ele postou no Truth Social na quinta-feira: "A maneira mais fácil de economizar dinheiro em nosso Orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso!"

Musk ameaçou retaliar desativando a Dragon, da SpaceX, que transporta astronautas e suprimentos para a Estação Espacial Internacional. Mas, posteriormente, recuou da ameaça.

Na prática, cancelar ou rescindir contratos governamentais seria um processo legal complicado e demorado e, por enquanto e por algum tempo, o governo dos EUA provavelmente continuará a fazer negócios significativos com as empresas de Musk.

Nenhuma outra empresa além da SpaceX pode fabricar os foguetes Dragon e Falcon 9, e a NASA se comprometeu a realizar diversas missões à estação espacial e à Lua usando naves da SpaceX.

Apesar dessas parcerias comerciais, Musk e suas empresas também enfrentam investigações de diversas agências governamentais – mais de 30, de acordo com uma reportagem de fevereiro do New York Times – e questões regulatórias, como a aprovação dos táxis autônomos propostos pela Tesla.

Pessoas dentro do governo e do Vale do Silício

Quando Musk recebeu a tarefa de criar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), voltado para cortes de custos, como um dos principais impulsionadores de mudanças de Trump no governo federal dos EUA, ele teve ampla liberdade para escolher sua própria equipe.

De acordo com listas vazadas de funcionários do Doge, muitos deles trabalharam anteriormente para empresas de Musk. E embora Musk tenha deixado o Doge há uma semana, muitos funcionários permanecem em seus cargos governamentais.

Alguns funcionários do Doge também têm laços profundos com a equipe de Trump. Katie Miller – que trabalhou no primeiro governo Trump e é casada com o atual vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller – foi a porta-voz do Doge.

No entanto, a CNN informou que Katie Miller também deixou o governo na semana passada e agora está trabalhando "em tempo integral" para Musk.

Há outros membros do governo Trump cujas lealdades podem ser testadas nessa disputa.

David Sacks, nomeado por Trump como seu principal conselheiro em inteligência artificial e criptomoedas, é próximo de Musk, e trabalhou com o magnata décadas atrás no PayPal.

No X, muitos executivos do Vale do Silício, junto com influenciadores do mundo Maga (Make America Great Again, em inglês), estavam escolhendo lados e analisando cada uma das mensagens postadas pelo presidente e pelo homem mais rico do mundo.

A empresa de pesquisas YouGov realizou uma pesquisa rápida na quinta-feira perguntando às pessoas de que lado elas ficariam.

Os resultados indicaram que 70% dos entrevistados republicanos escolheram Trump, em comparação com menos de um em cada 10 que escolheram Musk.