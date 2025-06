Estado de saúde de pré-candidato colombiano baleado é de "máxima gravidade"

O estado de saúde do senador Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência da Colômbia, é considerado como de "máxima gravidade". Um dos projéteis que atingiu a cabeça do político ficou alojado na região parietal esquerda superior do crâniob e outro, no lado esquerdo.

Um boletim médico assinado pelo Dr. Adolfo Llinás Volpe, diretor médico da Fundación Santa Fé de Bogotá, informa que Uribe deu entrada no setor de emergência na noite de sábado, em "estado crítico". "Foram realizadas avaliações por diversas especialidades, e realizou-se uma cirurgia de maneira imediata, para o controle inicial dos danos. Terminados os procedimentos neurocirúrgicos, ele foi transferido para os cuidados intensivos para estabilização pós-operatória. O estado reveste a máxima gravidade, e o prognóstico é reservado", afirma o boletim.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As próximas horas são consideradas essenciais para se avaliar a progressão do quadro clínico de Uribe. O senador foi alvo de um atentado durante evento político na região oeste de Bogotá, às 17h30 (19h30 pelo horário de Brasília). Uribe discursava quando uma pessoa saca uma arma e dispara contra o pré-candidato praticamente à queima-roupa. O suspeito preso teria 14 anos e utilizou uma pistola Glock semiautomática com capacidade para 18 disparos.