"Só um milagre pode nos salvar da interceptação de Israel", diz brasiliense

Thiago Ávila, brasiliense a bordo do barco Madleen, - (crédito: Cedido ao Correio)

O ativista brasiliense Thiago Ávila, 38 anos, um dos tripulantes do veleiro Madleen, que faz parte da coalizão Flotilha da Liberdade, admitiu ao Correio que o clima é de "tensão", à medida em que a embarcação se aproxima da Faixa de Gaza. "É um momento bem crítico. Sinceramente, agora só um milagre salva a gente de uma interceptação", afirmou, ao citar a ameaça do ministro da Defesa, Israel Katz, de que as Forças de Defesa de Israel (IDF) atuarão para impedir que o barco chegue ao território palestino.

"Nesse momento, tentamos preservar a vida, a integridade física e a liberdade dos nossos ativistas. Todos estamos em um momento muito intenso, tentando mobilizar a comunidade internacional para impedir essa operação, que coloca em muito risco a nossa vida. Estou preparando todos aqui para o nosso protocolo de emergência e torcendo para que tudo corra bem.

Queremos colocar o foco na Palestina, porque tem um genocídio e coisas horríveis acontecendo." A previsão é de que o veleiro Madleen chegue a Gaza na manhã desta segunda-feira (09/06), caso não seja interceptado pelas forças israelenses.







