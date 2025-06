"Estamos cercados por barcos não identificados", diz brasiliense a caminho de Gaza

O Correio falou, por volta das 19h40 deste domingo, com o brasiliense Thiago Ávila, um dos 12 tripulantes do veleiro "Madleen", que tenta furar o bloqueio à Faixa de Gaza. "Estamos cercados por quatro barcos que não se identificaram. Também há algo aqui parecido com uma plataforma de petróleo. Os barcos vieram pela frente e, agora, estão atrás de nós, em uma manobra incomum", relatou. "Não houve qualquer comunicação com o Madleen." De acordo com Ávila, os ocupantes do "Madleen" estão recebendo instruções de ativação do protocolo de segurança para resposta não violenta. Ao ser questionado se tratava-se barcos israelenses, ele disse que não tinha como responder, mas que a tripulação tinha sido informada de que embarcações miliatres de Israel deixaram o porto de Ashdod. Entre os tripulantes do veleiro, está a ativista ambiental Greta Thunberg.

