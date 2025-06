O que está acontecendo em Los Angeles, onde manifestantes enfrentam tropas da Guarda Nacional enviadas por Trump

Mais de 2.000 membros da Guarda Nacional foram enviados pelo governo americano para conter protestos em Los Angeles, enquanto 700 fuzileiros navais foram colocados em prontidão para possivelmente serem mobilizados nos próximos dias também.

A cidade atravessou o quarto dia de protestos nesta segunda-feira (9/6) contra as políticas anti-imigração do governo de Donald Trump.

Mais cedo, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, e o governador Gavin Newsom anunciaram que estavam processando o governo Trump por enviar tropas da Guarda Nacional para Los Angeles sem a autorização de Newsom.

Em um comunicado, Bonta chamou o envio de tropas de "uma escalada inflamatória sem respaldo nas condições locais".

Bonta alega que o envio de tropas "excede a autoridade do governo federal" e viola a 10ª emenda, que esclarece onde termina o poder do governo federal e onde começa o poder dos Estados.

Na Casa Branca, Trump disse à imprensa que fez "a coisa certa".

"Se não fizéssemos o trabalho, aquele lugar estaria queimando como as casas", acrescentou, aparentemente se referindo aos incêndios florestais devastadores em Los Angeles em janeiro.

"Sinto que não tínhamos escolha... Fizemos a coisa certa."

Após as cenas de violência, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou que "o que estamos vendo é o caos provocado pelo governo".

O envio de tropas federalizadas é uma "escalada perigosa", segundo ela.

O ex-governador de Nova York Andrew Cuomo afirma que sua cidade natal pode ser a próxima, em meio a preocupações de que os protestos possam se espalhar para outras grandes cidades dos EUA.

"Acredito que vai piorar e que Nova York será o próximo alvo", disse Cuomo à Rádio Bloomberg.

Ele acrescentou que a decisão de Trump de acionar a Guarda Nacional contra a vontade de Newsom fazia parte da fórmula do presidente para criar o caos.

O envio de 2 mil soldados da Guarda Nacional foi anunciado pelo governo americano no sábado (7/6).

No domingo, Trump disse a jornalistas que haveria "tropas em todos os lugares".

"Não vamos deixar que isso aconteça com nosso país... Se vermos perigo para nosso país e nossos cidadãos, seremos muito firmes", declarou o presidente, que prometeu ainda "enviar o que for necessário pela lei e pela ordem".

Logo depois, o presidente usou as redes sociais para chamar os atos de "motins de imigrantes".

"Multidões violentas e insurrecionais estão cercando e atacando nossos agentes federais para tentar impedir nossas operações de deportação", escreveu Trump.

No sábado, em Paramount, um distrito predominantemente latino de Los Angeles, moradores entraram em confronto com agentes federais do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

Segundo afirmou nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de la Fuente, ao menos 42 mexicanos (37 homens e cinco mulheres) estão detidos em quatro centros de detenção após recentes operações de imigração em Los Angeles.

Reuters Neste domingo, novas manifestações contra ações anti-imigrantes em Los Angeles tiveram presença da Guarda Nacional

Em análise na BBC, o correspondente Anthony Zurcher escreveu que a "rapidez com que Trump reagiu sugere que essa é uma luta para a qual sua administração está preparada — e até ansiosa para enfrentar".

A primeira tropa da Guarda Nacional chegou na manhã de domingo e se reuniu em frente ao centro de detenção no centro de Los Angeles, para onde imigrantes em situação irregular são levados após serem detidos.

A Guarda Nacional é uma força de reserva das Forças Armadas dos EUA que geralmente atua em nível estadual.

Neste caso, trata-se da Guarda Nacional da Califórnia.

Los Angeles é a segunda maior cidade dos Estados Unidos, a maior cidade do Estado da Califórnia e vai sediar os Jogos Olímpicos de 2028.

Protestos também em São Francisco

Também foram registrados protestos em São Francisco no domingo, onde 148 pessoas foram detidas e três policiais ficaram feridos, segundo informou a polícia.

O Departamento de Polícia de São Francisco afirmou que os indivíduos se tornaram "violentos e começaram a cometer crimes que vão de agressão a vandalismo e danos materiais" na noite de domingo, levando o departamento a declarar uma reunião ilegal na área.

O departamento afirma que muitos deixaram o local, mas "vários indivíduos permaneceram e continuaram envolvidos em atividades ilegais", incluindo vandalismo em prédios e em uma viatura policial.

O prefeito Daniel Lurie afirmou que todos "têm o direito de fazer sua voz ser ouvida pacificamente", mas "jamais" seria tolerado "comportamento violento e destrutivo".

Lurie acrescentou: "Os esforços para atingir membros de nossa comunidade imigrante que contribuem para nossa cidade, apoiam nossa economia e criam suas famílias aqui tornam nossa cidade menos segura."

O que está acontecendo em Los Angeles?

Reuters Manifestantes perto de um carro em chamas após várias detenções pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), no sábado

Los Angeles viveu no sábado (7/6) seu segundo e mais intenso dia de distúrbios, quando moradores de um distrito predominantemente latino entraram em confronto com agentes federais do ICE.

Gás lacrimogêneo e cassetetes foram usados ??para dispersar a multidão no distrito de Paramount.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, condenou as batidas, chamando-as de "cruéis".

No bairro de Paramount, o ar estava árido, carregado de gás lacrimogêneo e fumaça do lado de fora de uma loja da Home Depot, onde os protestos eclodiram.

Oficiais do Condado de Los Angeles dispararam granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo a cada poucos minutos para dispersar os manifestantes.

Vizinhos e manifestantes relataram que migrantes se barricaram dentro de comércios locais, com medo de sair.

CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock Membros da Guarda Nacional se reúnem em Los Angeles

Anadolu/Getty Images Governador da Califórnia diz que Trump está agindo de forma 'propositalmente inflamatória'

O chefe da patrulha de fronteira, Tom Homan, disse à emissora Fox News no sábado: "Estamos tornando Los Angeles um lugar mais seguro".

Homan afirmou que haveria "tolerância zero" para qualquer violência ou dano à propriedade privada.

Em uma publicação no X, Dan Bongino, do FBI, também emitiu um alerta aos manifestantes: "Vocês trazem o caos, e nós trazemos algemas. A lei e a ordem prevalecerão."

Ele afirmou que "várias prisões" foram feitas por "obstruir operações".

Los Angeles é uma das chamadas cidades "santuário" dos EUA, aquelas com grande presença de migrantes e que têm políticas locais mais favoráveis à migração do que outras partes do país (leia mais abaixo).

Reuters Oficiais do condado de Los Angeles detêm uma mulher durante confronto entre manifestantes e policiais

Um comunicado da Casa Branca afirmou: "Nos últimos dias, multidões violentas atacaram policiais do ICE e agentes federais que realizavam operações básicas de deportação em Los Angeles, Califórnia."

"Essas operações são essenciais para interromper e reverter a invasão de criminosos ilegais nos EUA. Após essa violência, os irresponsáveis líderes democratas da Califórnia abdicaram completamente de sua responsabilidade de proteger seus cidadãos", disse.

"É por isso que o presidente Trump assinou um Memorando Presidencial mobilizando 2.000 membros da Guarda Nacional para lidar com a ilegalidade que foi permitida a se agravar", acrescentou.

O presidente dos EUA tem autoridade para mobilizar a Guarda Nacional para determinados propósitos, incluindo "reprimir a rebelião".

Autoridades do ICE e do governo Trump acusaram o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) de agir de forma lenta para tentar conter os manifestantes, demorando 2 horas para responder aos confrontos.

O LAPD negou essa afirmação.

"Ao contrário da alegação de que o LAPD demorou mais de duas horas para responder, nosso efetivo foi mobilizado e agiu tão rapidamente quanto as condições permitiram com segurança," disse o departamento à CBS News (parceira da BBC nos EUA).

Reuters Carro destruído em Paramount no sábado (7)

Medida incomum

A decisão de Trump de federalizar a Guarda Nacional, que normalmente está sob controle estadual nos Estados Unidos, é incomum.

O site da força militar afirma que ela foi colocada sob controle federal usando o Título 10 do Código dos EUA – a mesma lei que Trump usou, que descreve o papel das forças armadas – durante a era dos Direitos Civis.

Os presidentes Eisenhower, Kennedy e Johnson usaram a Guarda Nacional para ajudar a fazer cumprir os direitos civis e manter a ordem pública.

A Guarda também foi federalizada durante os protestos de Detroit em 1967, nos protestos após o assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968 e durante a greve dos correios de Nova York em 1970.

De acordo com a CNN, a última vez que um presidente federalizou a Guarda Nacional foi durante os protestos de Los Angeles em 1992, em locais externos, depois que quatro policiais brancos foram absolvidos da acusação de espancamento de um motorista negro, gravado em vídeo.

Operações 'tão imprudentes quanto cruéis'

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o governador democrata Newsom disse que "as contínuas e caóticas operações federais em toda a Califórnia para cumprir uma cota arbitrária de prisões são tão imprudentes quanto cruéis".

"O caos de Donald Trump está minando a confiança, separando famílias, e minando os trabalhadores e as indústrias que impulsionam a economia americana."

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, acusou anteriormente o ICE de "espalhar o terror" na segunda maior cidade dos EUA.

Os chefes do FBI e do Departamento de Segurança Interna disseram que os comentários da prefeita colocaram agentes federais em perigo.

Angélica Salas, que lidera a Coalizão pelos Direitos Humanos dos Imigrantes, declarou em um comício recente: "Nossa comunidade está sendo atacada e aterrorizada. Eles são trabalhadores. Eles são pais. Eles são mães. E isso tem que parar."

A Califórnia do democrata Gavin Newsom

O democrata Gavin Newsom vem se posicionando como um dos críticos mais enérgicos de Donald Trump em todo o país.

E muitos têm visto a postura de Newson como uma abertura de caminho para sua própria candidatura à presidência em 2028, pelo Partido Democrata.

Em um dos exemplos mais recentes, Newsom entrou em abril com uma ação judicial contestando a onda de tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

Newson e outros líderes californianos vêm promovendo o Estado, no sudoeste dos Estados Unidos, como uma fortaleza contra a direita radical.

A Califórnia, além de ser o Estado mais populoso do país, com quase 39 milhões de habitantes, conta com outro fator de peso.

A economia da Califórnia ultrapassou a do Japão, tornando o Estado americano a quarta maior força econômica global. Sua força pode sacudir mercados e garante ao Estado o poder de influenciar a política nacional.

Em sua primeira reação à vitória de Donald Trump nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Newsom disse: "As liberdades de que desfrutamos na Califórnia estão sendo atacadas e não vamos ficar de braços cruzados. Já enfrentamos este desafio antes e sabemos como reagir."

Em seguida, ele deu os primeiros passos para tentar fazer da Califórnia um Estado "à prova de Trump", blindando suas políticas antes mesmo do início do segundo mandato do presidente republicano.

O democrata convocou uma sessão extraordinária do Parlamento estadual para o dia 2 de dezembro, 49 dias antes da posse de Trump, para discutir opções e aumentar os recursos para possíveis litígios contra o novo governo, em temas como a proteção aos imigrantes, os direitos reprodutivos e a comunidade LGBTQIA+, além da luta contra as mudanças climáticas.

E qual foi a reação do presidente eleito naquele momento?

Trump usou seu apelido favorito para o governador: Newscum, um trocadilho que combina o sobrenome de Newsom com a palavra "escória", em inglês.

E o acusou, fazendo referência ao seu próprio lema de campanha, de criar obstáculos para "todas as grandes coisas que podem ser feitas para que a Califórnia volte a ser grande".

EPA-EFE/Shutterstock O governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, vem se opondo firmemente a Trump mesmo antes deste voltar à Casa Branca

Los Angeles: 'Santuário' para imigrantes

A Califórnia é o lar de mais de 10 milhões de pessoas nascidas no exterior. Destas, cerca de 1,8 milhão não têm residência legal, segundo dados do think tank (centro de pesquisa e debates) americano Pew Research Center.

Também é o segundo Estado, depois de Nevada, que abriga mais famílias com membros em situações migratórias distintas. Nelas, por exemplo, os filhos são cidadãos americanos por nascimento, enquanto um ou ambos os pais não têm documentos.

Existem mais de seis milhões de lares com esta característica nos Estados Unidos – cerca de 5% do total. E cerca de 4,4 milhões de crianças nascidas no país vivem com algum parente sem autorização de residência, segundo o Pew Center.

Com este panorama, a deportação em massa pode ser não apenas um drama humano, segundo os especialistas, mas também um golpe para a economia.

Existem setores que dependem, em grande parte, da mão de obra sem documentos, como o setor da construção e a agricultura.

A Califórnia é um grande produtor agrícola. O Estado produz um terço das verduras e 75% das frutas dos Estados Unidos. E, em certas regiões, os trabalhadores sem documentos chegam a representar 70% da mão de obra disponível.

Por este motivo, a Califórnia começou a garantir a proteção dos imigrantes sem documentos há anos.

Em 2017, o então governador Jerry Brown assinou a Lei dos Valores da Califórnia (SB 54). Ela proíbe as forças policiais estaduais e locais de colaborar com as forças federais em assuntos migratórios.

Mais recentemente, após vitória de Trump, Los Angeles passou a se preparar para impasse com a Casa Branca sobre imigração: em novembro, a Câmara Municipal aprovou uma lei que proíbe o uso de recursos locais para ajudar as autoridades federais de imigração.

O sistema de escolas públicas de Los Angeles também se reafirmou como um "santuário" para imigrantes em situação irregular e estudantes LGBTQIA+ em uma série de resoluções emergenciais.

O termo "cidade santuário" é popular nos EUA há mais de uma década para descrever locais que limitam sua assistência às autoridades federais de imigração.

Como não é um termo legal, as cidades adotaram diversas abordagens para se tornarem "santuários", como estabelecer políticas em leis ou simplesmente mudar as práticas policiais locais.

Além de Los Angeles, Nova York, Houston, Chicago e Atlanta são algumas das cidades com grande presença de migrantes que têm políticas locais mais favoráveis à migração do que outras partes do país.