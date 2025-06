Imagem dos EUA se deteriorou no mundo com Trump na presidência, diz pesquisa

A imagem dos Estados Unidos se deteriorou desde que Donald Trump voltou à presidência, segundo pesquisa global publicada pelo Pew Research Center. A pior nota para Trump como líder foi dada pelo México, que o republicano despreza e pressiona em temas migratórios; 91% dos mexicanos consultados não confiam na capacidade de Trump para tomar decisões corretas em temas internacionais. No Canadá, o outro vizinho dos Estados Unidos, ocorre algo semelhante, com 77%.

No ano passado, durante a presidência do democrata Joe Biden, os canadenses consultados tinham uma opinião favorável, mas tudo mudou com Trump, que repetiu várias vezes que pretende que seu vizinho torne-se o 51º estado do território americano. A opinião desfavorável sobre os Estados Unidos como país aumentou no México (69%), Canadá (64%), Espanha (64%) e, acima de tudo, na Suécia, que se juntou à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), após a invasão da Ucrânia, e atribuiu a pior avaliação (79%).

A pesquisa revelou que, em média, a maioria dos países pesquisados discorda das políticas globais importantes de Trump, como por exemplo sobre a Ucrânia, Gaza, migração e mudança climática. Oitenta por cento classificaram Trump como arrogante e somente 28% o consideraram honesto.

Israel, que recebeu forte apoio de Trump para sua ofensiva militar em Gaza, tem a opinião mais favorável aos Estados Unidos, com 83%. Nas notas, também influencia a crescente normalização dos populistas de direita. No Brasil, país governado entre 2019 e 2022 por Jair Bolsonaro, da extrema direita, aliado ideológico de Trump, o presidente conta este ano com a confiança de 34% da população, uma porcentagem baixa, mas muito superior aos 14% que tinha ao começar seu primeiro mandato.

O mesmo acontece na Argentina, presidida por um amigo de Trump, o ultraliberal Javier Milei. Lá, ele obtém a confiança de 32%, em comparação com 13%. A opinião sobre os Estados Unidos permanece positiva na Nigéria e Quênia, dois países que costumam valorizá-lo bem, independentemente de quem seja o presidente. Na Índia, há poucas mudanças, com mais da metade dos entrevistados tendo uma visão favorável dos Estados Unidos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular