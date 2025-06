Cadeia de lojas que vendem tudo por uma libra é vendida por uma libra

A rede britânica de lojas de baixo custo Poundland, conhecida por vender a maioria dos seus produtos por 1 libra (cerca de R$ 7,50), foi vendida por apenas 1 libra.

A cadeia, que foi criada em 1990 e se tornou símbolo do chamado "pound shop", com produtos voltados para o consumo acessível, vinha enfrentando dificuldades financeiras.

A mudança pode agora levar ao fechamento de até 100 lojas, segundo apurou a BBC.

A proprietária da Poundland, a empresa polonesa Pepco, confirmou que vendeu a marca por uma quantia "nominal" para a empresa de investimentos americana Gordon Brothers.

A rede tem 825 lojas no Reino Unido e cerca de 16.000 funcionários, e estava lutando para competir com outras lojas de descontos, com queda nas vendas em janeiro e fevereiro.

Após a venda, uma proposta de reestruturação será apresentada ao Tribunal Superior da Inglaterra, informou a Pepco.

Isso ocorre depois que a Pepco alertou que o aumento das contribuições do empregador para a seguridade social, que entrou em vigor em abril, pressionaria ainda mais a cadeia.

O Pepco Group é proprietário da Poundland desde 2016, mas a empresa teve que leiloar a marca depois que as vendas caíram no ano passado.

A Gordon Brothers é uma empresa de investimentos globais que já foi proprietária da marca de moda Laura Ashley.

A Pepco disse que estava efetivamente se desfazendo de uma parte não rentável do negócio, mas ressalta que a Poundland continua sendo uma marca muito querida, com milhões de clientes anualmente.

'Varejista icônico'

A empresa disse que o Gordon Brothers investiria um total de 80 milhões de libras na Poundland, o que incluía um empréstimo garantido de 30 milhões de libras e mais 30 milhões de libras a descoberto.

Mark Newton-Jones, diretor do grupo Gordon Brothers na Europa, disse que estava "encantado" em fornecer financiamento para "a recuperação substancial desse varejista icônico".

Disse ainda: "Acreditamos que a Poundland é um varejista essencial que atende aos consumidores do Reino Unido e desempenha um papel importante no comércio local".

Ele disse que o grupo "garantiria que continuássemos a oferecer um valor excepcional aos consumidores preocupados com o orçamento no Reino Unido".

'Cenário desafiador'

Após a venda, a empresa continuará a ser dirigida por Barry Williams, atualmente diretor administrativo da Poundland, segundo a empresa.

A empresa continuará a operar sob a marca Poundland no Reino Unido e sob a marca Dealz na Ilha de Man e na República da Irlanda, acrescentou.

"Queremos agradecer sinceramente a toda a equipe da Poundland por seu compromisso e contribuição contínuos para o grupo e desejar a Barry Williams e sua equipe tudo de bom para o futuro", disse o executivo-chefe da Pepco, Stephan Borchert.

Em março, a Pepco disse que a Poundland estava "operando em um cenário de varejo cada vez mais desafiador no Reino Unido, que só está se intensificando".